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前民眾黨主席柯文哲遭爆，晚上10點前往新光醫院替家屬關心病情，被質疑施壓，引發熱議；對此，柯文哲表示，今（24）日回應，是黨員媽媽開刀後覺得身體不適，希望他幫忙，白天行程結束後，晚上才過去看，沒有施壓醫護人員；柯文哲晚間再度在臉書發文解釋，他能體會病患家屬，願意盡可能讓他們安心，「醫療本就是非常複雜，但願不要因為我的出現或黨派之別，造成醫護人員的負擔和困擾」。一名網友今（24）日在Threads發文表示，「醫療現況的亂象，家屬永遠覺得醫療端做的不夠積極，緊急時刻還會被嫌動作太粗魯」。而內容更貼上一張照片並說「家屬是前市長的員工，就把前市長請來電人？晚上10點要求病解？晚上只會有值班醫師，白班主護也早就下班了，虧前市長還曾經是醫療人員，而且這裡也不是台大餒。」，其他網友也根據文內線索和照片背影，猜測是台北市前市長柯文哲；更有網友眼尖認為是在「新光醫院」。對此，柯文哲今日回應表示，當事人為中央黨部員工，其母親接受手術後隔天施打止痛藥，卻出現低血氧與心律不整情形，員工因此希望能尋求進一步協助，而自己具醫療背景，「員工當然會希望找一個他認為很厲害的醫師幫忙看一下」，但因白天行程繁忙，只能等到晚間結束後才前往醫院了解狀況。柯文哲晚間再度在臉書發文表示，「我在台大醫院工作三十年，年輕時滿懷救人的熱情，曾經有過『地獄不空，誓不成佛』的衝勁，後來我發現，地獄實在太大，裡頭的人根本救不完，很多時候，我更必須在三十秒之內決定病人的生死。」柯文哲說，「三十歲剛當醫生時，我還看到病患；到了四十歲時，我只看到心電圖、病理切片、抽血檢查數據；到了五十幾歲以後，我又看到病患，還看到病患旁邊的家屬，即使後來離開台大醫院，還是有許多家屬來找我，希望幫他們生病的家人看看，只要有一點點機會，他們都不放棄。」柯文哲表示，「無論是我的親友、同事、或朋友的朋友來拜託，只要在我時間允許範圍內，我也會盡可能的抽空到醫院裡，和主治或值班醫師討論病人的病情，如果能夠給一些專業建議、能安慰到家屬、或者讓他們能夠更安心，我都願意盡可能的去做。」柯文哲強調，「醫療本就是非常複雜，但願不要因為我的出現或黨派之別，造成醫護人員的負擔和困擾，他們已經非常辛苦，也願大家健康平安！」針對此事，新光醫院則發布聲明回應，關於家屬與受委託之醫界同仁於夜間時段提出之瞭解病況說明請求，考量家屬面對病況之焦慮，本院在夜間醫療資源許可下，由值班醫師針對該病人醫療處置提供初步說明。為提升醫病溝通順暢，醫護團隊於護理站透過電子病歷系統，協助受委託之醫界同仁瞭解病人病況及醫療處置；考量醫療同仁之勞動負荷及為確保醫療資訊完整性，院方建議醫病雙方於日間醫療服務時段由主治醫師團隊進行病情說明。