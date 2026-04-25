「2026西拉雅森活節」將於今（25）日登場，地點就在西拉雅國家風景區管理處。兩週活動期間共涵蓋「熱氣球嘉年華」、「毛孩運動會ｘ波力見面會」、「草原音樂祭」三主題，今年特別攜手人氣IP屁財合作，於活動現場設置高達4公尺的屁財充氣氣球。 西拉雅管理處處長許主龍表示，原訂今晚舉行的光雕秀因天氣影響，延至明天4月26日晚間7點登場，但本周週末其他活動照常舉行。《NOWNEWS今日新聞》整理熱氣球繫留體驗場次、交通接駁與交通管制等資訊一次看。
🟡「2026西拉雅森活節」熱氣球繫留體驗資訊：
📍日期：4月25日、4月26日
📍場次時間與地點：
▪️上午場：
場次時間：05:30-07:30
購票時間：04:30－06:00
購票地點：官田遊客中心對面公車亭
▪️下午場：
場次時間：16:30-18:30
購票時間：15:30－17:00
購票地點：熱氣球搭乘處
📍名額限制：
4月25日上午：104人
4月25日下午：128人
4月26日上午：104人
4月26日下午：128人
🟡「2026西拉雅森活節」熱氣球光雕秀：
日期：4月26日
時間：18:30-20:00（19:00正式開始）
▲「2026西拉雅森活節」將於今（25）日登場，兩週活動包含「熱氣球嘉年華」等，4月25、26日將有熱氣球繫留體驗。（圖／台南市政府提供 www.tainan.gov.tw）
🟡「2026西拉雅森活節」草原市集：
4月25日，14:00-19:00
4月26日，14:00-20:30
🟡「2026西拉雅森活節- 熱氣球嘉年華」交通與接駁：
📍搭台鐵：
路線一、搭乘台鐵至善化車站、隆田車站或新營車站，下車出站後轉乘大台南公車「菱波官田線」至「官田遊客中心」站下車。
路線二、搭乘台鐵至善化車站，轉乘公車「橘5」開往六甲站方向，至「官田遊客中心」下車。
📍接駁車：
4月25、26日活動期間將提供免費接駁車，分為「隆田車站線」及「環狀線」，每日自下午2時由官田遊客中心發車，配合光雕秀改期，接駁車末班車時間亦同步調整為4月25日晚間7時30分，4月26日為晚間9時
🟡「2026西拉雅森活節」交通管制：
📍管制時間：
4月25日5:00-21:30
4月26日 5:00-20:00
5月01日 14:00-19:30
5月2-3日 14:00-21:00
📍管制路段：
台南市官田區官田里福田路、後潭路、神田路、市道165
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📍日期：4月25日、4月26日
📍場次時間與地點：
▪️上午場：
場次時間：05:30-07:30
購票時間：04:30－06:00
購票地點：官田遊客中心對面公車亭
▪️下午場：
場次時間：16:30-18:30
購票時間：15:30－17:00
購票地點：熱氣球搭乘處
📍名額限制：
4月25日上午：104人
4月25日下午：128人
4月26日上午：104人
4月26日下午：128人
日期：4月26日
時間：18:30-20:00（19:00正式開始）
▲「2026西拉雅森活節」將於今（25）日登場，兩週活動包含「熱氣球嘉年華」等，4月25、26日將有熱氣球繫留體驗。（圖／台南市政府提供 www.tainan.gov.tw）
🟡「2026西拉雅森活節」草原市集：
4月25日，14:00-19:00
4月26日，14:00-20:30
🟡「2026西拉雅森活節- 熱氣球嘉年華」交通與接駁：
📍搭台鐵：
路線一、搭乘台鐵至善化車站、隆田車站或新營車站，下車出站後轉乘大台南公車「菱波官田線」至「官田遊客中心」站下車。
路線二、搭乘台鐵至善化車站，轉乘公車「橘5」開往六甲站方向，至「官田遊客中心」下車。
📍接駁車：
4月25、26日活動期間將提供免費接駁車，分為「隆田車站線」及「環狀線」，每日自下午2時由官田遊客中心發車，配合光雕秀改期，接駁車末班車時間亦同步調整為4月25日晚間7時30分，4月26日為晚間9時
🟡「2026西拉雅森活節」交通管制：
📍管制時間：
4月25日5:00-21:30
4月26日 5:00-20:00
5月01日 14:00-19:30
5月2-3日 14:00-21:00
📍管制路段：
台南市官田區官田里福田路、後潭路、神田路、市道165