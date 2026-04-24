大樂透第115000047期今（24）日開獎，上一期大樂透頭獎在新北市中和彩券行一注獨得，但台彩仍保證本期頭獎有1億元。大樂透開獎時間在每週二、五20時30分，透過直播開出最新獎號。《NOWNEWS今日新聞》將在本文即時更新4月24日（五）大樂透開獎號碼、今彩539、3星彩、4星彩最新開獎號碼，快來看看今晚能不能成為億元幸運兒吧！

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🟡4月24日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看

大樂透獎號：20時30分開獎。
49樂合彩：20時30分開獎。

今彩539：20時30分開獎。
39樂合彩：20時30分開獎。

3星彩：20時30分開獎。
4星彩：20時30分開獎。

※派彩結果以台彩官網資料為主。

▲大樂透開獎時間在每週二、五20時30分，透過直播開出最新獎號。（圖／記者葉政勳攝）
▲大樂透開獎時間在每週二、五20時30分，透過直播開出最新獎號。（圖／記者葉政勳攝）
大樂透玩法速懂！怎麼買、中獎規則一覽

大樂透每注售價50元，採「49選6」玩法，投注時需從01至49號中選出6個號碼組成一組。各期銷售時間至晚間8時截止，並固定於每週二與週五晚間8時30分開獎，過程以現場直播方式進行。開獎時會先隨機開出6個基本號碼，接著再抽出1個特別號，作為當期各獎項中獎資格的判定標準。

依現行兌獎規定，若投注號碼中對中當期6個基本號碼中的3個（含）以上，即符合中獎條件，並依對中數量對應不同獎金級距。不過特別號並非所有獎項都適用，僅在貳獎、肆獎、陸獎與柒獎的判定中才會納入計算。根據台灣彩券統計，中頭獎需完整命中6個基本號碼，其機率約為1398萬分之一，屬於極低機率事件，因此能成功抱走頭獎者，往往被視為極為幸運。

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賴禹妡編輯記者

從事新聞領域已有6年資歷，曾在《三立新聞網》任職2年，累積豐富的新聞採編經驗，現任職於《NOWNEWS》約4年，曾深入娛樂組與網搜組，掌握娛樂動態與網路熱門話題，目前在家庭消費中心擔任編輯，主要負責生活、旅遊、...