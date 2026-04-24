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▲洪啟庭提醒，清理完眼結石後3至6個月內，將有30到50%的患者會復發，由於患者用眼習慣未改善，原本的眼結石經部分清除後，3個月後又冒出更大的眼結石。（圖／洪啟庭提供）

大仁科大眼科學系教授洪啟庭今(24)日提醒長期接觸電腦或手遊的民眾容易產生乾眼症，甚至眼結石。洪啟庭指出，我國一名亞運電競國手，突然雙眼流淚不止，又紅又癢，疼痛如刀割，經他診療，雙眼角膜有輕微撕裂傷，隨即也檢查出近千顆眼結石，正是也是造成眼睛紅、癢過敏性結膜炎的原因。洪啟庭指出，所謂「眼結石」是乾眼合併結膜的慢性發炎，再導致結膜上皮細胞殘骸與黏蛋白分泌物堆積而成的硬化鈣化物，並聚集在結膜上。跟腎結石、膽結石成分不同，眼結石不算是石頭。洪啟庭也強調，根據醫界的共識大多數的眼結石沒有症狀，通常不需理會，也不必挑除。但是如果發生明顯的異物感與疼痛時 (結石突出於結膜表面，而使得眨眼都會摩擦到角膜) 已造成角膜破損 (不移除，會進一步產生角膜潰瘍、甚至眼內炎而失明)慢性發炎 (發生嚴重眼睛紅、分泌物增加，必須移除)。另外有一個特殊點病患異物感消失，但是乾眼症無法改善，所以挑掉眼結石，只在救急，解決嚴重異物感。洪啟庭表示，根據研究顯示每 3人就有1人會有眼結石，甚至有眼科症狀而到眼科就醫者。洪啟庭也發現所有到眼科門診者，高達50%個案有眼結石。且眼結石的致病因包含乾眼症(為主要)、生活習慣(長期用眼過度、長揉眼睛、卸妝不乾淨)、慢性結膜炎、長時間配戴隱形眼鏡、機車族與戶外工作者(空氣汙染的PM2.5)等。一旦以上因素未能改善，眼結石就會不斷復發。洪啟庭說，在手術顯微鏡與輕微麻醉下，將露出結膜表面的大小結石仔細移除，減少角膜繼續受傷，才逐漸讓這名電競國手恢復視力，目前持續治療中。但他也提醒，清理完眼結石後3至6個月內，將有30到50%的患者會復發，除了給予衛教，也必須養成良好的生活習慣，才能避免一再發作。洪啟庭最後也提醒長期手遊者，應特別注意乾眼症與眼結石，其兩者是如影隨形的。長時間手遊時，乾眼症患者眼睛常處於乾燥，容易導致眼瞼結膜發炎，進而產生許多廢棄上皮細胞。另外慢性發炎會阻塞油脂，這些排不出的油脂便在眼皮內堆積，久了便變成眼結石。所以兩者是惡性循環的。洪啟庭也舉例說，例如乾眼症—慢性發炎—眼結石—摩擦角膜—加重乾眼症。因此利用手遊，手遊姿勢與暴露時間很重要，也就是玩20分鐘，看6公尺(20呎)遠處，持續20秒。另外注意眼結石症狀，初期或埋在結膜下，通常沒有感覺。而當覺得有磨擦感，代表結石長大並突出結膜表面，每眨一次眼，結石就像沙紙一樣摩擦眼球，造成角膜受損，因此自我檢視非常重要。