台灣自來水公司公告表示，因應基隆市政府辦理污水下水道管線遷移工程，26日晚間9時起至27日晚間8時止將進行喜豬橋管線遷移，期間仁愛區、信義區及中正區將實施停水作業，共影響23小時、3萬4128戶用水。此外，桃園市也為了進行汰換管線工程，平鎮區龍南路26日上午9時起需停水6小時，提醒民眾記得盡快儲水。
◼︎基隆市4/26停水範圍一次看
🕦停水時間：4月26日晚間21時至4月27日晚間20時（共23小時）
📌停水原因：辦理中正路喜豬橋管線遷移工程。
📍停水影響區域
中正區：中正路、中船路、信一路、信七路、信三路、信二路、信五路、信六路、信四路、北寧路、愛三路、愛四路、正榮街、正濱路、正義路、正豐街、武昌街、祥豐街、立德路、義一路、義二路、豐稔街。
仁愛區：仁一路、仁三路、仁二路、仁四路、劉銘傳路、孝一路、孝三 路、孝二路、延平街、忠一路、忠三路、忠二路、愛一路、愛七路、愛三路、愛九路、愛二路、愛五路、愛六路、愛四路、義三路、義五路。
信義區：中興路、仁一路、信一路、信二路、六和街、劉銘傳路、培德 路、壽山路、崇法街、愛九路、愛六路、月眉路、東信路、東光路、東明路、正信路、義七路、義三路、義九路、義五路、義六路、義四路、花源三街、花源五街（含各巷弄）一帶。
📍降壓影響區域
中正區：中正路、信三路、信二路、信五路、基隆港東岸聯外道路、壽山路、東海街、正榮街、正義路、正豐街、武昌街、祥豐街、立德路、義二路、豐稔街。
仁愛區：仁三路、仁二路、仁四路、劉銘傳路、延平街、復興街、愛七路、愛三路、愛九路、愛五路、愛六路、愛四路。
信義區：中興路、信二路、六和街、壽山路、崇法街、月眉路、東光路、正信路、義七路、義三路、義六路、義四路、花源七街、花源九街（含各巷弄） 一帶。
◼︎桃園市4/26停水範圍一次看
🕦停水時間：4月26日上午9時至下午15時（共6小時）
📌停水原因：辦理平鎮區龍南路汰換管線工程。
📍停水影響區域
平鎮區：龍南路2號至108號（不含巷弄）；龍南路112號至324號（含巷弄）。
🟡基隆市臨時供水站
◼︎東明里民活動中心前（東信路35巷47號）
◼︎入船里民活動中心前（中船路11號）
◼︎智仁里民活動中心（延平街7-1號前）
◼︎基隆女中信綠里里民活動中心（東信路322-1號）
◼︎信義區公所（信二路179號）
◼︎全聯義二店（信四路11號）
◼︎正砂里民活動中心（中正路211號）
臨時供水站一鍵查詢
❗停水注意事項
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。
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🕦停水時間：4月26日晚間21時至4月27日晚間20時（共23小時）
📌停水原因：辦理中正路喜豬橋管線遷移工程。
📍停水影響區域
中正區：中正路、中船路、信一路、信七路、信三路、信二路、信五路、信六路、信四路、北寧路、愛三路、愛四路、正榮街、正濱路、正義路、正豐街、武昌街、祥豐街、立德路、義一路、義二路、豐稔街。
仁愛區：仁一路、仁三路、仁二路、仁四路、劉銘傳路、孝一路、孝三 路、孝二路、延平街、忠一路、忠三路、忠二路、愛一路、愛七路、愛三路、愛九路、愛二路、愛五路、愛六路、愛四路、義三路、義五路。
信義區：中興路、仁一路、信一路、信二路、六和街、劉銘傳路、培德 路、壽山路、崇法街、愛九路、愛六路、月眉路、東信路、東光路、東明路、正信路、義七路、義三路、義九路、義五路、義六路、義四路、花源三街、花源五街（含各巷弄）一帶。
📍降壓影響區域
中正區：中正路、信三路、信二路、信五路、基隆港東岸聯外道路、壽山路、東海街、正榮街、正義路、正豐街、武昌街、祥豐街、立德路、義二路、豐稔街。
仁愛區：仁三路、仁二路、仁四路、劉銘傳路、延平街、復興街、愛七路、愛三路、愛九路、愛五路、愛六路、愛四路。
信義區：中興路、信二路、六和街、壽山路、崇法街、月眉路、東光路、正信路、義七路、義三路、義六路、義四路、花源七街、花源九街（含各巷弄） 一帶。
🕦停水時間：4月26日上午9時至下午15時（共6小時）
📌停水原因：辦理平鎮區龍南路汰換管線工程。
📍停水影響區域
平鎮區：龍南路2號至108號（不含巷弄）；龍南路112號至324號（含巷弄）。
◼︎東明里民活動中心前（東信路35巷47號）
◼︎入船里民活動中心前（中船路11號）
◼︎智仁里民活動中心（延平街7-1號前）
◼︎基隆女中信綠里里民活動中心（東信路322-1號）
◼︎信義區公所（信二路179號）
◼︎全聯義二店（信四路11號）
◼︎正砂里民活動中心（中正路211號）
臨時供水站一鍵查詢
❗停水注意事項
為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。
另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。