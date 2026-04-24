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美國與伊朗的談判傳出好消息，多家外媒引述巴基斯坦消息人士說法指出，伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）所率領的代表團預計將在今日抵達伊斯蘭馬巴德，美伊很可能在明日舉行談判，伊朗媒體也證實阿拉奇將訪問巴基斯坦，不過，目前美國或伊朗官方都沒有對是否在明日進行談判發表評論。包括《半島電視台》、《BBC》、《CNN》等都多家外媒均指出收到巴基斯坦消息人士透露，美伊會談極有可能取得突破，阿拉奇率領的伊朗代表團將於今日抵達伊斯蘭馬巴德。稍早之前，阿格拉奇曾與巴基斯坦外長達爾（Ishaq Dar）通話，當時達爾強調了持續對話的重要性，與阿拉奇就地區局勢發展、停火等外交努力交換意見，阿拉奇也讚賞巴基斯坦居中斡旋的建設性作用。消息人士還透露，一支美國後勤和安全小組已經抵達伊斯蘭馬巴德，以協助後續談判進程順利舉行。不過，目前伊朗與美國官方都尚未正式回應談判進程，伊朗媒體有報導證實阿拉奇將前往伊斯蘭馬巴德，並透露阿拉奇在巴基斯坦之後還將陸續訪問阿曼和俄羅斯，與各國討論當前局勢的發展，以及美國和以色列對伊朗發動戰爭的最新情況。美國與伊朗若能夠重新坐上談判桌進行第二輪談判將會是一大突破，但是考慮到近期中東局勢的變化速度之快，目前一切都還尚未塵埃落定。