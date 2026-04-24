我是廣告 請繼續往下閱讀

伊朗外長阿拉奇正率團前往巴基斯坦，外界認為有可能在中間人協調下和美國展開談判；美股24日開盤後，英特爾（Intel）受到最新財報優於預期的激勵，股價狂漲24％，帶動半導體類股氣勢居高不下。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌181.14點或0.37％；標普500指數上漲14.62點或0.21％；那斯達克指數上漲147.236點或0.60％；費城半導體指數上漲261.28點或2.59％。根據《CNBC》報導，阿拉奇預計將於當地時間本週五晚間抵達伊斯蘭馬巴德，雖然伊朗方面未鬆口說阿拉奇是去參與美伊談判，但外界多將其解讀為樂觀訊號，消息曝光後，也讓國際油價隨之走弱。加上川普之前宣布以色列與黎巴嫩的停火協議將延長三週，市場期待中東局勢能夠逐漸回復平穩。另一方面，華爾街交易員正在將焦點轉回企業獲利表現，受惠於強勁財報激勵，英特爾成為盤中最搶眼的股票，股價狂漲也帶動本就強勁的半導體類股氣勢，台積電ADR盤中也上漲超過4％。NewEdge Wealth首席投資長道森（Cameron Dawson）表示，市場的動能似乎集中在少數類股，「這個市場的領漲範圍正變得越來越窄，過去還有所謂科技『七巨頭』全面上漲的敘事，現在幾乎只剩下半導體類股表現亮眼」。道森補充指出，半導體是目前全球最具循環性的產業，正經歷超常規成長，今年半導體企業可能實現100％的獲利成長，「真正問題在於，要如何為這樣的成長表現進行估值？市場是否相信這樣的成長能夠持續下去？」