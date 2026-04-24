2026年5月將至，命理專家小孟老師表示，有9大幸運星座在財運、感情與事業各有斬獲，其中投資與收入成長以巨蟹、射手、雙子最為突出；職場表現則由天蠍、處女、摩羯領先；戀愛運方面雙魚、水瓶、天蠍桃花旺盛。相對地，牡羊、獅子、天秤則需提高警覺，避免小人與衝動消費帶來損失。小孟老師提醒，面對星象變化，「該攻則攻、該守則守」是5月能否穩住甚至翻身的關鍵策略。
5月星座運勢出爐！巨蟹、射手、雙子財運最旺
小孟老師指出，5月整體運勢呈現兩極發展，部分星座在投資、職場或感情上都有不錯表現，但也有族群容易遇到小人干擾，建議民眾依照自身星座調整策略，在機會來臨時勇於出手，風險升高時則應保守應對，避免不必要的損失。
🟡財運表現突出的3星座（幸運色：粉紅色）
◼︎巨蟹座：正財與偏財皆有進帳機會，尤其在投資市場中表現亮眼，若遇回檔可評估分批布局，提升後續收益潛力。
◼︎射手座：財務流動性增加，有機會透過投資或副業累積收入，適合進行長線規劃，但仍需控制風險。
◼︎雙子座：本月財運轉強，市場波動反而可能帶來機會，若能理性判斷，有望逐步放大報酬。
🟡感情運升溫的3星座（幸運色：黃色）
◼︎雙魚座：桃花運旺盛，無論透過網路交友或朋友介紹，都有機會遇到合適對象，適合主動出擊。
◼︎水瓶座：人際互動順暢，情感發展自然推進，單身者有望展開新戀情。
◼︎天蠍座：感情狀態明顯回暖，舊情復燃機率提高，對於處於冷淡或分手狀態的關係，有機會重新修復。
🟡事業運最強的3星座（幸運色：藍色）
◼︎天蠍座：工作表現亮眼，容易獲得主管肯定，若主動爭取機會，有望帶動職位與收入同步提升。
◼︎ 處女座：執行力與細節掌控能力受到重視，適合承接重要任務，為未來升遷鋪路。
◼︎摩羯座：事業動能強勁，面對挑戰能穩定發揮，若有轉職或合作機會，建議積極嘗試。
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小孟老師指出，5月整體運勢呈現兩極發展，部分星座在投資、職場或感情上都有不錯表現，但也有族群容易遇到小人干擾，建議民眾依照自身星座調整策略，在機會來臨時勇於出手，風險升高時則應保守應對，避免不必要的損失。
🟡財運表現突出的3星座（幸運色：粉紅色）
◼︎巨蟹座：正財與偏財皆有進帳機會，尤其在投資市場中表現亮眼，若遇回檔可評估分批布局，提升後續收益潛力。
◼︎射手座：財務流動性增加，有機會透過投資或副業累積收入，適合進行長線規劃，但仍需控制風險。
◼︎雙子座：本月財運轉強，市場波動反而可能帶來機會，若能理性判斷，有望逐步放大報酬。
◼︎雙魚座：桃花運旺盛，無論透過網路交友或朋友介紹，都有機會遇到合適對象，適合主動出擊。
◼︎水瓶座：人際互動順暢，情感發展自然推進，單身者有望展開新戀情。
◼︎天蠍座：感情狀態明顯回暖，舊情復燃機率提高，對於處於冷淡或分手狀態的關係，有機會重新修復。
◼︎天蠍座：工作表現亮眼，容易獲得主管肯定，若主動爭取機會，有望帶動職位與收入同步提升。
◼︎ 處女座：執行力與細節掌控能力受到重視，適合承接重要任務，為未來升遷鋪路。
◼︎摩羯座：事業動能強勁，面對挑戰能穩定發揮，若有轉職或合作機會，建議積極嘗試。
🟡需提高警覺的3星座（幸運色：白色）
◼︎牡羊座：本月在人際互動上容易出現阻礙，暗中干擾的情況增加，建議在工作與合作關係中多留一分心眼，避免被牽連；財務方面不宜冒進，應以穩健保守為主，降低投資風險。
◼︎獅子座：容易因他人因素影響情緒與判斷，職場上可能出現競爭或誤解，需保持冷靜處理；消費與投資方面切忌衝動，建議以儲蓄與控管支出為優先。
◼︎天秤座：人際壓力升高，小人問題浮現，可能影響工作節奏與心情；金錢運勢偏保守，避免高風險操作，採取觀望策略較為安全。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
◼︎牡羊座：本月在人際互動上容易出現阻礙，暗中干擾的情況增加，建議在工作與合作關係中多留一分心眼，避免被牽連；財務方面不宜冒進，應以穩健保守為主，降低投資風險。
◼︎獅子座：容易因他人因素影響情緒與判斷，職場上可能出現競爭或誤解，需保持冷靜處理；消費與投資方面切忌衝動，建議以儲蓄與控管支出為優先。
◼︎天秤座：人際壓力升高，小人問題浮現，可能影響工作節奏與心情；金錢運勢偏保守，避免高風險操作，採取觀望策略較為安全。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。