一組烏克蘭前線士兵瘦成皮包骨的照片近日在社群媒體上掀起熱議，家屬指控前線士兵們已經長達數個月缺乏足夠的食物與飲水，引發爭議後烏克蘭軍方火速將一位高階指揮官撤職，並承諾會改善前線的補給問題。

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根據《衛報》報導，這起醜聞由一位士兵的妻子在社群媒體上發布照片後曝光，照片中可以看見至少4個士兵身形消瘦，明顯營養不良，肋骨突出。家屬表示，他們是駐守在奧斯基爾河（Oskil River）左岸陣地的前線士兵，由於陣地周圍被俄羅斯勢力包圍，補給只能透過無人機空投。

家屬透露丈夫從軍時體重有80～90公斤，但現在只剩約50公斤。最長的一次有整整17天沒有收到食物，士兵只能靠喝雨水和融化的雪水維生。家屬更表示，這樣的情況並非個案，前線士兵透過無線電求救，但卻沒有收到任何回應。

對此，烏克蘭參謀總部表示，已撤換負責該部隊補給的指揮官。由於陣地距離敵軍極近，補給只能透過空中運送，因此補給情況非常嚴峻。烏克蘭軍方指出，一切補給作業都靠無人機空投完成，而俄軍對於補給特別關注，總是盡可能攔截和擊落，甚至比攔截軍事裝備更加積極，讓情況雪上加霜。烏克蘭軍方也承諾，如條件允許，會在補給困難的前線陣地展開撤離行動。

俄烏戰爭爆發迄今，雙方都廣泛在前線使用無人機，使得彼此陣地之間的緩衝帶越來越大，士兵往往需要步行10至15公里才能抵達前線陣地，也讓後勤補給越來越困難。

在事件引發高度關注後，有家屬透露在更換指揮官後，如今前線士兵的伙食已經獲得改善，「我丈夫告訴我，他剛吃了一餐，是過去8個月以來吃得最多的一次」。

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倪浩軒編輯記者

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