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載板大廠欣興為因應高階製程與產能需求，今（24）日公告取得機器設備相關資料，宣布砸下逾10億元，向自動化設備大廠盟立採購生產用設備。根據欣興公告，自2025年7月9日至2026年4月24日，共向盟立自動化取得一批供生產用的機器設備，交易總金額達10億289萬2000元，將依訂單條件進行付款。此舉顯示欣興在ABF載板與高階PCB製程上的資本支出持續推進，且與盟立的設備合作已進入實質放量階段。而欣興同步公告子公司昆山鼎鑫取得昆山鼎盛鑫電子有限公司的使用權資產。該房地產坐落於昆山市玉山鎮玉楊路880號。公司說明，兩家均為位於昆山市的母子公司，彼此距離相近，此租賃案主要為滿足昆山鼎鑫員工宿舍及配套生活區的需求，使用權資產價值約計人民幣1.38億元。伴隨基本面的擴產與訂單利多，這兩家大廠在台股的表現更是極度亮眼，成為近期盤面上量價齊揚的強勢指標。載板大廠欣興受惠於長線漲價循環與多頭排列支撐，24日股價勁揚62元、單日漲幅達8.5%，強勢收在790元的高位；統計其本周（近五日）累積漲幅達22.86%，若拉長至本月以來的累積漲幅更已突破77%，展現強大上攻動能。而接獲欣興逾10億元設備肥單的盟立，吸引法人大舉掃貨。盟立24日盤中一度強攻93元亮燈漲停，終場大漲8.39%、收在91.7元。統計盟立本周累積漲幅高達16%，本月以來累積漲幅逾36%。