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▲LINE公告「4月27日起停止記事本新增影片上傳」，官方指出，該功能的調整是為了確保服務穩定與整體效能優化。（圖／翻攝官網）

創立專屬「一人LINE社群」

善用Google雲端與實體硬碟

臉書隱私貼文與Messenger訊息

YouTube不公開影片與LINE VOOM

▲LINE社群內的記事本上傳影片功能不受影響，或許創立一個私人的LINE社群也會是不錯的方式。(圖/記者周淑萍攝)

LINE用戶注意了！兩天後記事本不能再上傳影片。根據LINE官方公告，自4月27日起，一般聊天室的「記事本」將全面停止支援新增影片上傳功能，且已經上傳的影片也無法再進行編輯，未來想要繼續上傳則需要花費月費165元升級成LINE Premium會員才能在相簿內傳送影片，不過，內行人整理了4招不用花錢的神解法。根據LINE官方公告，自2026年4月27日起，台灣將停止支援上傳新的影片到記事本，官方解釋，該功能的變更是為確保服務的穩定性並提供用戶更佳的使用體驗，先前日本、泰國都已經施行，台灣也將跟進停止。但如果不想要為了上傳影片而多付165元的會員費的話，還是有方式可以解套。LINE官方公告中特別註明，「LINE社群」內的記事本上傳影片功能不受此次政策影響，仍可繼續使用。網友推薦可以創立專屬自己的一人社群來解套：只要點選「聊天」分頁上方的「社群」並按下「建立」，設定好專屬的社群名稱、簡介與個人暱稱後即可完成。不過網友也提醒，使用社群備份建議定期登入檢查、維持活躍度，以免遭系統判定不活躍而移除。Google雲端硬碟提供每人免費的15GB空間，若是有教學影片或需要與他人共享，直接上傳雲端並分享連結是最方便且好用的做法。若有大量影片需要長期保存，內行人則強烈建議直接使用AirDrop將影片傳到電腦，並養成使用外接硬碟備份的習慣，完全不怕過期或遺失，才是最保險的王道。可以將影片上傳發布在臉書，並將隱私設定為「只限本人」可以查看。另外一招則是直接將影片傳到自己新辦的臉書帳號的Messenger訊息對話框裡，因為Messenger裡的影片和照片不會有過期的問題，能永久保存在帳號當中，想看隨時都能點開。可以利用自己的Gmail帳號登入YouTube頻道，將影片上傳後把隱私設定為「不公開」，這樣就只有自己能看見影片內容。此外，也可以把影片傳至LINE VOOM並將公開範圍設為「僅自己」。