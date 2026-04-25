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▲門市售價僅4990元的三星Galaxy A17 本月第6名，不只賣贏新進榜的iPhone 17e 256GB，也超越不少高階或旗艦機種。（圖／翻攝官網）

iPhone單機稱王、三星8款手機入榜

5千元平價機衝第6

三星S26 Ultra空降第4

▲三星S26 Ultra以新進榜之姿空降第4名，打破過往高階旗艦新機首月較難擠進前5名的通路慣例。（圖／記者周淑萍攝）

蘋果買氣現疲態 iPhone 17e成後續觀察重點

▲2026年度3月台灣手機熱銷榜單。（圖／官方提供）

2026年3月台灣手機熱銷榜出爐，iPhone 17系列雖然包辦前3名，但看整體入榜數，三星反而以8款手機擠進Top 20，超越Apple的7款，成為本月榜單最大贏家。三星Galaxy A17 6GB/128GB門市價僅4990元，卻衝上第6名，賣贏iPhone 17e、iPhone 17 Pro Max 512GB、Galaxy S25 Ultra等一票高階旗艦機。根據連鎖通訊行傑昇通信彙整2026年3月台灣手機熱銷Top 20榜單中，Apple依舊展現強大品牌號召力，iPhone 17 256GB拿下本月銷售冠軍，iPhone 17 Pro 256GB、iPhone 17 Pro Max 256GB則分居第2、第3名，前3名全由iPhone包辦。不過，從品牌整體入榜數來看，三星反而更有存在感，一口氣有8款手機進入前20名，包含Galaxy S26 Ultra、Galaxy A56、Galaxy A17、Galaxy S25 FE、Galaxy S25 Ultra與Galaxy S25+等機型，入榜數超越Apple的7款。門市售價僅4990元的三星Galaxy A17 6GB/128GB，竟然衝上本月第6名。從排名來看，超越iPhone 17 Pro Max 512GB、iPhone 17 Pro 512GB、Galaxy S25 FE、Galaxy S25 Ultra與Galaxy S25+等高階或旗艦機種。對預算型消費者來說，5千元左右就能入手5G手機，顯然比一味追求高規格更有吸引力。除了平價機種表現亮眼，三星高階旗艦同樣衝出聲量，Galaxy S26 Ultra 5G 12GB/512GB以新進榜之姿空降第4名，成為本月最熱銷安卓手機，也打破過往高階旗艦新機首月較難擠進前5名的通路慣例。傑昇通信分析，三星Galaxy S26 Ultra能快速衝上排行榜，與預購期間規格升級優惠有關，成功提高消費者平均購機價值；相較之下，前代旗艦Galaxy S25 Ultra雖仍排在第18名，但銷量明顯下滑，顯示三星正透過新旗艦強攻與前代庫存退場。Apple本月雖然穩坐單機銷售冠軍，但整體買氣已有降溫跡象。傑昇通信指出，iPhone 17系列雖守住排行榜前三強，產品布局仍相當完整，但榜上單機銷量全線走低，其中iPhone 17 512GB更重挫25%，反映換機動能面臨壓力。不過，Apple仍有新戰力加入。主打較親民價位的iPhone 17e 256GB本月空降第7名，門市售價19,890元，定位為目前市場上最便宜的新款iPhone，切中預算型果粉需求。隨著母親節檔期將至，若通路補貼再加碼，iPhone 17e有機會成為下一波換機潮焦點。