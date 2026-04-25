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美國、伊朗傳出將重啟談判，雙方代表團各自出發前往巴基斯坦，原本緊張的中東局勢略有降溫，加上老牌科技大廠英特爾（Intel）公布的最新財報、展望遠超預期，點燃市場對AI基礎設施需求的樂觀情緒，帶動那斯達克指數、標普500指數齊創新高，美股24日漲多跌少。綜合《CNBC》等外媒報導，巴基斯坦政府透露，伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araghchi）將於當地時間週五晚上抵達伊斯蘭馬巴德，與巴國商討第2輪談判事宜。白宮發言人李維特（Karoline Leavitt）亦證實，川普總統將派遣特使威特科夫（Steve Witkoff）、女婿庫許納（Jared Kushner），於週六前往巴基斯坦，就伊朗問題進行談判，至於副總統范斯（JD Vance）則留在國內隨時待命。投資顧問公司The Wealth Alliance的首席執行長康佐（Robert Conzo）認為，由於川普提倡盡快結束戰爭，石油供應衝擊應為暫時性，加上強勁的財報季開局加持，市場在戰爭面前展現了韌性，投資人對基本面感到樂觀，推動市場穩步走高。24日收盤，美股道瓊工業指數下跌79.61點或0.16%，收49230.71點；標普500指數漲56.68點或0.80%，收在7165.08點；科技股為主的那斯達克指數上揚398.09點或1.63%，收24836.6點；費城半導體指數上漲435.09點或4.32%，收10513.66點。焦點個股方面，英特爾（Intel）因財報亮眼、讓市場看好AI基礎設施需求，股價飆升約23.6%，創紀錄新高。AI晶片龍頭輝達（Nvidia）亦收漲4.3%，為漲幅最大的道指成份股，每股創新高報208.26美元。油價部分，西德州原油期貨（WTI）下滑1.51%，每桶收報94.4美元；布蘭特原油期貨價格則轉升0.25%，每桶收報105.33美元。