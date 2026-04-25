以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）24日對外披露，他曾被診斷患有早期前列腺癌，但已完成治療並康復，為了避免在與伊朗衝突的高峰期被敵方利用，拿來做虛假宣傳，才特意將年度健康報告的發布時間推遲2個月。
根據《半島電視台》報導，現年76歲的納坦雅胡透露，他在2024年因良性前列腺肥大接受手術後，一直有在接受例行體檢，在最近一次常規醫學監測中，醫生在其前列腺發現一個微小病灶，經檢查確認為早期惡性腫瘤，未有任何擴散或轉移。
納坦雅胡表示，自己是在耶路撒冷的哈達薩醫院（Hadassah Hospital）接受針對式治療，問題已解決，未留下任何痕跡，自己目前健康且狀況極佳。
哈達薩醫院的腫瘤科主任波波夫策爾（Aharon Popovtser）指出，納坦雅胡被診斷出患有前列腺癌的時間較早，而這項疾病在他這個年齡的男性來說相當常見：「根據這些檢測結果（醫學影像、血液檢查），可以判斷疾病已經消失。」
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納坦雅胡表示，自己是在耶路撒冷的哈達薩醫院（Hadassah Hospital）接受針對式治療，問題已解決，未留下任何痕跡，自己目前健康且狀況極佳。
哈達薩醫院的腫瘤科主任波波夫策爾（Aharon Popovtser）指出，納坦雅胡被診斷出患有前列腺癌的時間較早，而這項疾病在他這個年齡的男性來說相當常見：「根據這些檢測結果（醫學影像、血液檢查），可以判斷疾病已經消失。」