國外有科技YouTube頻道「Max Tech」，近日曝光了據稱是備受矚目的蘋果首款摺疊機iPhone Ultra、以及iPhone 18 Pro Max的全新設計細節。從模型機來看，採書本式摺疊設計，外螢幕約5.5吋，展開後內螢幕約7.8吋，比例接近4：3；iPhone 18 Pro Max可以發現鏡頭變厚、動態島大縮水25%。影片內指出，模型機與過去在發表前6個月就準確預測 iPhone 17 系列的模型來源相同，具備極高的可信度。
iPhone Ultra外觀大洗牌
實機形狀與尺寸完全打破了過去網路流傳的渲染圖，iPhone Ultra 的實際機身更短，且具備超大的相機模組，甚至比 iPhone Air 的鏡頭還要大。在摺疊狀態下，為了容納足夠的電池容量與確保機身強度，厚度達到了11毫米，但展開後的厚度僅剩5.5毫米，甚至比主打輕薄的 iPhone Air還要薄。
對角線喇叭為了提升「空間音訊」體驗，蘋果巧妙地將喇叭設計在展開後的對角線位置，讓聲音聽起來宛如從正中央發出。此外，相機控制按鍵被移至機身更下方，大幅提升了單手拍照的便利性。內頁螢幕展開後的寬度與 17 Pro Max幾乎相同，但比例更修長，觀看16:9影片時沉浸感更佳。同時，由於摺疊狀態下的機身較短，單手操作甚至比 17 Pro Max 更容易掌控。
iPhone 18 Pro Max相機再升級、動態島縮小
iPhone 18 Pro Max整體外觀與 17 Pro Max 相似，機身僅微幅變寬與變高，鏡頭更有感突出： 最大的改變在於相機模組。相機底座厚度增加了約 3%，且每顆鏡頭的直徑更大，鏡頭間的空隙變少，每顆鏡頭本身也明顯變厚，動態島縮水 25%，從模型機測量，「動態島」寬度從 20.06 毫米大幅縮小至 14.98 毫米，整整縮小了四分之一，為用戶釋放了更多的螢幕空間。
iPhone 18 Pro Max 與 iPhone Ultra傳聞都將在蘋果 9 月的秋季發表會推出，由新任執行長特納斯正式對外發表。不過因為受到供應鏈延遲的影響，首款摺疊機 iPhone Ultra可能會延後至10月才會開始出貨。
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實機形狀與尺寸完全打破了過去網路流傳的渲染圖，iPhone Ultra 的實際機身更短，且具備超大的相機模組，甚至比 iPhone Air 的鏡頭還要大。在摺疊狀態下，為了容納足夠的電池容量與確保機身強度，厚度達到了11毫米，但展開後的厚度僅剩5.5毫米，甚至比主打輕薄的 iPhone Air還要薄。
對角線喇叭為了提升「空間音訊」體驗，蘋果巧妙地將喇叭設計在展開後的對角線位置，讓聲音聽起來宛如從正中央發出。此外，相機控制按鍵被移至機身更下方，大幅提升了單手拍照的便利性。內頁螢幕展開後的寬度與 17 Pro Max幾乎相同，但比例更修長，觀看16:9影片時沉浸感更佳。同時，由於摺疊狀態下的機身較短，單手操作甚至比 17 Pro Max 更容易掌控。
iPhone 18 Pro Max整體外觀與 17 Pro Max 相似，機身僅微幅變寬與變高，鏡頭更有感突出： 最大的改變在於相機模組。相機底座厚度增加了約 3%，且每顆鏡頭的直徑更大，鏡頭間的空隙變少，每顆鏡頭本身也明顯變厚，動態島縮水 25%，從模型機測量，「動態島」寬度從 20.06 毫米大幅縮小至 14.98 毫米，整整縮小了四分之一，為用戶釋放了更多的螢幕空間。
iPhone 18 Pro Max 與 iPhone Ultra傳聞都將在蘋果 9 月的秋季發表會推出，由新任執行長特納斯正式對外發表。不過因為受到供應鏈延遲的影響，首款摺疊機 iPhone Ultra可能會延後至10月才會開始出貨。