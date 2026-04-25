近年中國戰狼、大撒幣外交衰退，加上台灣國際能見度提高，陸續傳出已與台灣斷交的前邦交國，有意與台恢復往來甚至復交。有外媒指出，在2007年6月斷交台灣的中美洲國家-哥斯大黎加，決定押注半導體產業，哥國對外貿易促進局（Procomer）已將台灣視為關鍵合作夥伴。
根據《中美洲360》報導，哥斯大黎加已決定在21世紀最具戰略意義的產業-半導體扎根，盼吸引更多投資、創造就業，並鞏固其在全球價值鏈中的競爭力，在拉丁美洲市場中，從邊緣者躍升為關鍵角色。
因此，生產全球約60%晶片、90%先進晶片的台灣，便是該產業的核心，在這種情勢下，哥國對外貿易促進局已將台灣視為關鍵夥伴。儘管哥斯大黎加在半導體產業鏈已具備相關經驗，但在全球競爭激烈的背景下，如何邁向更高附加價值是一大挑戰。
所以，近年哥國也派遣貿易考察團、參加SEMICON Taiwan，與多家半導體企業接觸；不過，由於哥斯大黎加已與中國正式建交，這些行動也引起北京不滿，遭到哥國親中議員及中國大使館反對。
對此，哥國外長安德烈（Arnoldo André）強調，按照2007年簽署的備忘錄框架，允許發展非官方經濟關係；哥國外貿部長托瓦爾（Manuel Tovar）更直言，為了人民的就業機會，哥國對外貿易促進局有前往台灣的需要。
報導提到，儘管哥國與台灣已沒有正式外交關係，但台灣不僅提供技術，還分享產業治理經驗、可靠的供應鏈模式，認為在不損害外交政策的前提下，實現合作夥伴多元化，有助於鞏固具有競爭力的生態系統。
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因此，生產全球約60%晶片、90%先進晶片的台灣，便是該產業的核心，在這種情勢下，哥國對外貿易促進局已將台灣視為關鍵夥伴。儘管哥斯大黎加在半導體產業鏈已具備相關經驗，但在全球競爭激烈的背景下，如何邁向更高附加價值是一大挑戰。
所以，近年哥國也派遣貿易考察團、參加SEMICON Taiwan，與多家半導體企業接觸；不過，由於哥斯大黎加已與中國正式建交，這些行動也引起北京不滿，遭到哥國親中議員及中國大使館反對。
對此，哥國外長安德烈（Arnoldo André）強調，按照2007年簽署的備忘錄框架，允許發展非官方經濟關係；哥國外貿部長托瓦爾（Manuel Tovar）更直言，為了人民的就業機會，哥國對外貿易促進局有前往台灣的需要。
報導提到，儘管哥國與台灣已沒有正式外交關係，但台灣不僅提供技術，還分享產業治理經驗、可靠的供應鏈模式，認為在不損害外交政策的前提下，實現合作夥伴多元化，有助於鞏固具有競爭力的生態系統。