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▲孫鵬（右）、狄鶯（左）久違合體錄製白冰冰節目《超級冰冰Show》。（圖／記者嚴俊強攝影）

狄鶯、孫鵬因白冰冰邀約破例 夫妻18年首度同台

婚姻曾歷低潮 狄鶯坦承過去錯誤

藝人夫妻檔狄鶯與孫鵬近日罕見合體錄製節目，睽違18年再度同台引發外界高度關注。狄鶯在節目中坦言自己已經超過10年沒有接下通告，過去這段時間幾乎淡出螢光幕，過著相對低調的生活，她更直白表示，這些年心境轉變明顯，甚至一度只想待在家中、不願面對外界關注，顯示對於演藝圈的距離感。狄鶯近日復出與老公孫鵬久違同台演出，她坦言這次會選擇再度上節目，關鍵在於與白冰冰的深厚交情，據了解白冰冰特別邀請2人一起擔任節目嘉賓，讓狄鶯原本以為「不關自己事」的錄影計畫，最後意外變成夫妻同台演出。孫鵬則透露自己早年演藝發展曾受到白冰冰提攜，這回接受邀約也有回報恩情的意味，對於久違的舞台，2人都難掩緊張與期待。節目中三人也分享過往合作點滴，氣氛輕鬆熱絡，白冰冰不改幽默風格，當場調侃孫鵬過去在感情戲中投入過深，甚至笑稱他是「情感浪子」。對此孫鵬急忙澄清，強調自己最終仍選擇與狄鶯共度人生，白冰冰同時也笑虧狄鶯個性強勢，讓現場笑聲不斷，不僅展現3人私下情誼，也讓觀眾感受到節目輕鬆的一面。談到婚姻歷程，狄鶯與孫鵬的關係一直備受外界關注，2人因戲結緣卻曾在2000年離婚，之後又於2007年復合再婚，感情歷經波折。節目中被問及當年分開原因，狄鶯坦言「是自己的問題」，語氣相當坦率，不過她也直言這段經歷也讓2人更珍惜彼此，從過去的衝突走到如今的穩定關係，成為演藝圈少見的復合案例之一。除了夫妻互動外，節目也提及是否有機會邀請一家3口同台，白冰冰笑稱未來不排除再邀請兒子孫安佐一同參與錄影，打造完整家庭話題。狄鶯也透露，兒子在音樂方面其實頗具實力，甚至比孫鵬更會唱歌，若未來真的成行，勢必再度引發討論，也讓觀眾對後續發展充滿期待。