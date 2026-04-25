我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA官方於今（25）日正式宣布，亞特蘭大老鷹隊後衛沃克（Nickeil Alexander-Walker）榮獲2025-26賽季年度最佳進步球員（MIP）的殊榮。這不僅是老鷹隊史第三位獲此殊榮的球員，更創下自1985-86賽季該獎項設立以來，聯盟首度有球隊蟬聯此大獎的歷史偉業。去年夏天透過先簽後換從明尼蘇達灰狼加盟老鷹後，27歲的沃克本季迎來職業生涯的大爆發。他在出戰的78場比賽中先發了71場，場均繳出20.8分、3.7次助攻、3.4個籃板及1.3次抄截 的全能成績單。與上賽季在灰狼時期相比，他的場均得分增長率高達驚人的121.3%。儘管出手次數翻倍，他的效率卻不降反升，投籃命中率來到45.9%，三分球命中率更在場均出手超過8次的情況下，投出職業生涯新高的39.9%。沃克的成長同樣能直接反映在老鷹隊的戰績上。明星賽前，老鷹僅取得26勝30敗，在東區季後賽邊緣掙扎；但進入下半季後，沃克展現極強的穩定性，寫下連續26場比賽得分不低於14分的紀錄，率領球隊打出20勝6敗的高潮收官，最終以46勝36敗、東區第6種子身分挺進季後賽。老鷹隊在去年已由丹尼爾斯（Dyson Daniels）奪下MIP，今年沃克接棒獲獎，讓亞特蘭大連續兩年壟斷此獎項。此前隊史僅有亨德森（Alan Henderson）（1997-98）曾獲此殊榮。沃克本季的蛻變也贏得了親戚、MVP大熱門「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的認可。作為表哥，SGA在獎項公布前數週就曾公開力挺：「他最好是會贏。最讓我佩服的是他的堅持，我們從小一起長大，雖然進入NBA後的路不同，但我始終告訴他要隨時做好準備，我為他能把握住這個時刻感到無比驕傲。」在最終的票選中，沃克擊敗了兩位本季首度入選全明星賽的強勁對手，一個是拓荒者隊的阿夫迪亞（Deni Avdija），另一個則是活塞隊的杜蘭（Jalen Duren）。值得一提的是，沃克是過去9位獲獎者中，第3位未能在同年入選全明星賽的球員，顯示出他獲獎含金量完全來自於對比賽實質的巨大影響力。目前老鷹隊正與紐約尼克進行季後賽首輪交鋒，在沃克的穩定輸出下，老鷹目前暫時以2：1領先系列賽。