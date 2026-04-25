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NBA季後賽西部分區首輪第三戰今（25）日移師休士頓。洛杉磯湖人隊帶著2：0的領先優勢作客挑戰火箭，首節比賽湖人便展現驚人的「聽牌」氣勢。除了當家球星詹姆斯（LeBron James）穩健發揮，前鋒八村壘更是徹底爆發，首節投籃6投6中，百分之百的命中率砍下16分，帶領湖人以39：32反客為主取得領先。首節比賽，湖人隊展現了恐怖的團隊籃球與進攻效率。開局全隊前6次出手全部命中，其中包含4記三分球。最亮眼的球星莫過於八村壘，他單節出賽12分鐘，在三分線外3投3中，不僅個人貢獻16分，還外帶1籃板1助攻與1抄截。此外，湖人隊首節團隊投籃命中率高達63.6%（22中14），最令火箭防線絕望的是，湖人首節14個進球竟然全部來自助攻，展現了極致的傳導與空間感。射手肯納德（Luke Kennard）也在首節補上火力，維持湖人的外線熱度。相較於湖人的勢不可擋，休士頓火箭隊則陷入天崩地裂的境地。根據名記查拉尼亞（Shams Charania）證實，火箭球星杜蘭特（Kevin Durant）雖在賽前嘗試熱身，但終究因左腳踝傷勢確定缺席今日關鍵戰役。面對0：2落後的絕境，火箭隊被迫排出了NBA季後賽史上第二年輕的先發陣容，由謝潑德（Reed Sheppard）、阿門湯普森（Amen Thompson）、伊森（Tari Eason）、小賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.）與申京（Alperen Sengun）五位自家培養的年輕核心擔綱。在失去杜蘭特場均26分的火力支援後，這群年輕小將正承受著巨大的防守壓力。數據顯示，這場比賽對火箭而言幾乎是「必死之局」。歷史上火箭隊在0：2落後的情況下，系列賽戰績僅為2勝16負，且正處於9連敗中。反觀湖人隊，隊史在2：0領先下的系列賽戰績為45勝1負，唯一的翻盤紀錄要追溯至1969年。更令火箭絕望的是，湖人球星詹姆斯在職業生涯中，凡是取得2：0領先的系列賽，至今從未輸過。在八村壘今日近乎神蹟的開局表現下，湖人極大機率要在今日客場直接宣判火箭賽季死刑。