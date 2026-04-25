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這波春雨鋒面來襲，全台都陷入有感的雨勢。但根據水利署最新的水情統計，即便北中南地區日積雨量都超過15毫米，但中部、北部水庫的挹注效果比較高，如新竹寶山、寶二水庫水率均已達到6成、7成，台中德基水庫也出現些微調升，但如今最缺水的曾文水庫蓄水率並未提升，反而下降0.52%，維持在15.5%的低水位。據中央氣象署累積雨量，從23日凌晨至25日上午的3日累積雨量，全台都受到這波鋒面出現降雨，但雨勢還是最集中桃園新竹地區最多，累積超過70毫米雨量，其次是台中地區仍有40至50毫米累積雨量。南部地區雖然降雨有感，但多停在10至15毫米累積雨量。而在水利署統計，寶二水庫蓄水率從23日的66.1%調升至今日的67.8%；苗栗鯉魚潭水庫從45.9%升至46.2%；台中德基水庫從71.7%調升至72.8%，均屬於有進帳的水庫。但是愈往南部，這波鋒面挹注效果就相當有限。南部最大水庫曾文水庫蓄水率從23日的16.5%降至15.5%，以進流量6.2萬噸、出流量261.2萬噸，下雨幾乎無法抵銷使用降，就算是加上彼此可以互相調度、串聯的烏山頭水庫、南化水庫，仍較23日整體蓄水量下滑。值得一提，水庫集水區若面臨大雨除了直接挹注之外，等待水庫土壤吸收水分之後也會逐步形成逕流流入水庫內；因此，即便雨勢停歇，水庫蓄水量仍有機會補充。而下週將召開水情會議，重新檢討各地水情燈號，目前新竹維持「減壓供水」黃燈，縮短自來水夜間減壓時段由原22時至隔日5時縮短為23時至隔日4時，縮短2小時，台中則維持「水情提醒」綠燈，並未因為雨量挹注改變水情燈號。