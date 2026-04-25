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效力於芝加哥白襪隊的日籍重砲村上宗隆，今（25）日在主場對陣華盛頓國民隊的比賽中，再次展現驚人怪力。他在第4局擊出個人賽季第11支全壘打，幫助球隊扳平比分，同時也在大聯盟全壘打排行榜上，與太空人隊的阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）並列第一，暫居全壘打王寶座。今日村上宗隆以先發第3棒、一壘手身分出賽。首打席遭到三振後，第4局下半、球隊0：1落後時迎來本場比賽第2個打席。面對國民隊第2任投手、也是曾效力日職讀賣巨人的老面孔邁克拉斯（Miles Mikolas），村上在2好1壞的球數落後下，逮中一顆外角低的變速球。即便重心稍微被破壞，村上宗隆仍展現優異的打擊能力，最後僅靠著單手硬是將球撈往中外野方向。這球飛行距離達415英尺（約126.5公尺）、擊球初速104英里（約167.4公里），直接飛過中右外野大牆。村上宗隆在本月展現了非常火燙的手感，從4月17日起曾創下連5場比賽開轟的紀錄，追平日籍球員與白襪隊史紀錄。雖然前一場開轟紀錄中斷，但今日開轟後，他已經連續7場比賽擊出安打。目前村上宗隆在26場比賽中敲出11轟，若以這個進度推算，整季有望挑戰68轟的史詩級數據。開季之初，村上曾因球隊戰績不佳而在繞壘時神情凝重，但今日擊出同點彈後回到休息室，終於與隊友滿臉笑容地擊掌慶祝。