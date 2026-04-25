我是廣告 請繼續往下閱讀

芝加哥白襪隊的日籍重砲村上宗隆今（25）日在主場對陣華盛頓國民隊的比賽中，敲出本季第11號全壘打。這不僅是他最近7場比賽中擊出的第6發全壘打，也讓他正式追平休士頓太空人隊的阿爾瓦雷斯（Yordan Alvarez），並列大聯盟全壘打王。其驚人的單手開轟怪力，更讓負責轉播的主播當場語塞。今日比賽第4局，白襪隊在落後1分的情況下，村上宗隆面對國民隊投手、前讀賣巨人隊強投邁克拉斯（Miles Mikolas）。在一顆外角低角度的變速球攻勢下，村上宗隆雖然重心被帶走、僅靠單手出力，卻依然將球擊往中外野方向。這顆飛行距離達126公尺的同點全壘打，讓芝加哥現場觀眾陷入瘋狂。當地電視台《芝加哥體育網路》的主播舒里芬（John Schriffen）在播報時驚呼：「天啊！這球竟然飛出去了！村上到底是怎麼把這球送上看台的？我簡直驚訝到合不攏嘴。」球評史東（Steve Stone）也盛讚其力量驚人：「即使沒擊中球心，球還是能不斷延伸，這充分展現了他恐怖的核心力量。」自去年12月與白襪隊簽下2年總額3400萬美元的合約以來，村上宗隆曾面臨短暫低潮，但目前以「賽季68轟」的恐怖效率回擊質疑。美國社群媒體上出現許多致歉聲：「我們徹底看走眼了」、「任何球隊當年都應該簽下他的」、「他簡直是個怪物（Monster）」。截至目前，村上宗隆的攻擊指數（OPS）已攀升至接近1.000的頂尖水準。