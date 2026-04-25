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ONE OK ROCK巡演必有台灣場 Taka曾說「來這不像出國」

日本搖滾天團ONE OK ROCK將在2026年4月25日、26日首度攻進台北大巨蛋開唱，門票開賣即完售，成為他們生涯重要的里程碑之一。而主唱Taka過去多次來台與粉絲建立深厚連結，其中最被歌迷反覆提起的，正是他曾脫口說出「」不像是講場面話的模樣，讓台灣粉絲暖到心坎裡。2023年，ONE OK ROCK為亞洲巡演來台，卻發生一段超荒謬的小插曲，Taka直接忘記帶護照就出門，到了機場才發現，連本人都傻眼自嘲。正常人可能直接崩潰，但他後來順利補救抵台，還笑著分享整段過程，語氣輕鬆到像在講日常，更曾表示「我不覺得到台灣是要出國，我就是以這樣的心情到機場的。」或許對他來說，來台灣根本熟門熟路，真的不像要出遠門。ONE OK ROCK從2005年成軍一路走到現在，從最初5人體制到2009年成員變動後轉為4人編制，反而迎來爆發期，2010年推出《完全感覺Dreamer》一戰成名，站上日本武道館後聲勢持續攀升，2012年開始海外巡演版圖，之後更與紅髮艾德同台合作，從日本一路唱到世界，國際能見度全面打開。這次ONE OK ROCK直接把舞台場地搬進台北大巨蛋，還一連開唱2天；回頭看2018年南港展覽館那場，3萬張門票瞬間掃光，到現在一路唱進更大的場地，一步一步把台灣唱成「不用帶護照也會來的地方」。