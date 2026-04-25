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NBA季後賽西部分區首輪今日（25日）迎來歷史性的一刻。洛杉磯湖人隊作客挑戰休士頓火箭隊的系列賽第三戰（G3），在第二節出現了罕見的季後賽「父子同台連線」。詹姆斯（LeBron James）妙傳助攻兒子布朗尼（Bronny James）空接反手上籃得分，帶領湖人在半場結束時以63：52領先火箭，朝系列賽3：0的絕對優勢邁進。在今日第二節比賽中，最令全場球迷振奮的畫面出現在詹姆斯與布朗尼之間。布朗尼先是藉由老爸詹姆斯的掩護，精準命中一記乾拔三分球；隨後詹姆斯再度展現「球場魔術師」的身手，送出一記穿越防線的妙傳，助攻布朗尼完成拉桿上籃，這不僅讓布朗尼連拿5分。詹姆斯在次節攻傳結合，不僅成功串聯全隊，個人更投進高難度「騎馬射箭」打板，半場便以百分之百的命中率高效貢獻16分、3籃板與4助攻。球迷紛紛熱議論：「你攔不住兩個詹姆斯！季後賽布朗尼時代來臨！」、「我剛剛看到一對父子在季後賽打出一波7：2的攻勢」、「自從布朗尼被選中以來，我們就一直夢想著這樣的時刻」、「NBA史上再也不會出現這種情況了」。湖人隊今日開局便展現出極致的團隊籃球。首節比賽，湖人全隊22投14中，且最驚人的是，這14個進球全部來自隊友的助攻，讓火箭防線疲於奔命。八村壘在此節化身「奇兵」，6投6中、包含3記三分球，單節轟下16分，刷新個人季後賽生涯單節得分紀錄。儘管湖人目前仍缺少受傷的唐西奇（Luka Dončić）與里夫斯（Austin Reaves），但憑藉著極致的團隊配合，一度在第二節將分差拉開至59比44的15分領先。反觀火箭隊，當家球星杜蘭特（Kevin Durant）今日因踝傷在賽前熱身後遺憾宣布缺席，讓本就0：2落後的火箭雪上加霜。火箭上半場依靠申坤（Alperen Sengun）在禁區內攻下11分，以及小賈巴里史密斯（Jabari Smith Jr.）貢獻14分苦苦支撐，雖然在半場結束前有所反撲，但仍以11分分差落後。