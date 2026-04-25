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▲曾沛慈談到外界認為她是為錢嫁時，充滿怒氣。（圖／翻攝自OMO調查是YouTube）

從好友升格夫妻 曾沛慈感情穩定駁斥為錢結婚

私下個性反差大 與老公互動成最大樂趣

歌手兼演員曾沛慈近日因為參加中國真人秀《乘風2026（浪姐7）》獲得極大關注，而她的感情生活也再度受到討論，過去她在受訪時曾大方分享婚後生活點滴，坦言與老公孫立衡相處時「每天都在談戀愛」，甚至笑稱2人的日常宛如戀愛實境節目，直言：「沒有人我老公帥。」甜蜜發言閃瞎眾人，更霸氣駁斥自己是「為錢結婚」，一旁的好友夏和熙更開玩笑說：「老娘就很會賺！」曾沛慈過去在YouTube頻道「OMO調查局」受訪時，提到自己與丈夫是從朋友關係發展成戀人，最終攜手步入婚姻，她表示自從步入婚姻後，對於「帥」的標準也產生變化：「沒有人比我老公更帥！」曾沛慈也坦言過去曾有外界質疑她結婚動機，甚至出現「為了錢結婚」的說法，對此她直率回應：「我自己就很會賺。」語氣幽默卻帶著堅定態度，她強調2人感情建立在長期相處與互相理解之上，不會因外界評論而動搖。談到私下生活，曾沛慈透露自己看劇或觀看戀愛節目時，反應相當直接，甚至帶點「毒舌」常讓老公看得津津有味，她笑說老公有時會專門看她的反應，甚至覺得比節目本身更有趣，她也提到2人生活本身就充滿互動與情感交流，因此對外界的戀愛節目反而興趣不大，這樣自然又真實的相處模式，也成為她婚後生活中最珍貴的部分。在訪談過程中，曾沛慈與好友互動自然輕鬆，笑料不斷，當被臨時要求嘗試主持時她則立刻表現出緊張，直言主持是所有工作中最具挑戰性的角色，她認為自己較擅長傾聽，反應需要時間消化，因此面對需要即時反應的主持工作，反而感到壓力。這樣真實的分享，也讓觀眾看見她不同於舞台上的一面。