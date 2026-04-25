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前立委李貞秀遭民眾黨開除黨籍後不斷引戰，昨天她在政論節目公開嗆民眾中央委員江和樹敢說不敢當「你死全家」。江和樹今笑回「全家就是你家」！反問她「什麼時候要搬離大安會館」？勸她不要當立法院的釘子戶。李貞秀這兩天狂嗆江和樹，不僅在臉書喊話要江出來打球，昨天上政論節目時，指江和樹曾對她說「全黨周榆修」最壞，事後又否認「敢做不敢當，你還是男人嗎？」、「江和樹如果你有講這句話，你死全家要不要？發誓！你是不是說全黨周榆修才最壞，你如果有講，你死全家好不好？」節目中其他來賓狂勸「你這樣講會被告啦」！江和樹今（25）日聽到李貞秀說法，以知名的廣告詞回應「全家就是你家」！並請李貞秀別擔心被告，「如果罵我會開心一點、你的心情會比較好，那就罵吧」。江和樹接著問候李貞秀「還住在大安會館嗎？」並提醒她已不是立委身分喔，不該用全民納稅錢繼續住下去，若變成立法院的釘子戶「賴著不走，就太難看了」。