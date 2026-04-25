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NBA季後賽西區首輪第三戰今（25）日於休士頓舉行，洛杉磯湖人帶著2：0優勢，客場挑戰火箭。賽前兩隊中鋒火藥味十足，湖人德安德烈·艾頓（Deandre Ayton）過去的「我才不是什麼卡佩拉！」言論再度引發熱議。對此，卡佩拉日前受訪時冷淡回應，「我根本不跟那傢伙說話。」NBA西區首輪第三戰今（25）日開打，帶著2：0絕對領先優勢的洛杉磯湖人，今天碰上沒有陣中核心杜蘭特（Kevin Durant）的休士頓火箭，他因左腳踝傷勢今天無法出賽。季後賽場上表現亮眼的湖人中鋒艾頓（Deandre Ayton），在2月一場例行賽後曾語出驚人，他透露不滿意自己被當作僅能防守、抓板的中鋒，更提及不想成為「卡佩拉（Clint Capela）」類型球員。艾頓當時表示，「他們試圖把我變成卡佩拉！我才不是什麼克林特·卡佩拉！」艾頓當時因這些言論承受抨擊，外界也好奇為什麼他為何挑釁卡佩拉。這番言論隨著艾頓和卡佩拉在季後賽碰頭，再度浮上檯面。卡培拉近日受訪時表示「很驚訝」、「我不知道為什麼我會出現在別人的腦子裡，我根本不跟那傢伙說話。」火箭在週五進入第三戰時將背水一戰，目前火箭的先發中鋒為阿爾佩倫·申京（Alperen Şengün），卡佩拉僅是替補中鋒。不過申京於兩隊的第二戰、22日當天拿下20分，全隊僅次於杜蘭特的第二高，抓下11顆籃板。湖人艾頓上一場則是繳出6分5籃板，雙方數據上有些落差，不過湖人仍主宰系列賽，以2：0取得聽牌優勢，目前第三戰正如火如荼進行，火箭能否帶著主場優勢拿下第三場比賽，外界也相當期待這場火藥味十足的「中鋒之戰」，球迷也紛紛在網路為自己支持的中鋒喊聲。