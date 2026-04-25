我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊與休士頓火箭隊的季後賽系列賽繼續火熱開打，除了激烈的戰況，詹姆斯（LeBron James）與布朗尼（Bronny James）的父子同台戲碼依舊是全球球迷關注的焦點。在今（25）日對陣火箭的比賽中，這對父子再度上演精彩連線，詹姆斯在一次快攻中妙傳給布朗尼完成空接上籃，讓全場氣氛嗨到最高點。由於主力後衛唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）持續缺陣，湖人隊調整輪替陣容，也讓詹姆斯父子獲得更多並肩作戰的機會。與例行賽首度的父子連線時相比，現在兩人在場上的配合顯得更加自然且具侵略性。現年41歲的詹姆斯在季後賽展現了「返老還童」的驚人體能，場均出賽逼近40分鐘，繳出23.5分、10助攻與8籃板的準大三元數據。美媒《ClutchPoints》就指出，與兒子同場競技的喜悅似乎成為了詹姆斯的動力泉源，讓他看起來比實際年齡年輕了10歲，也幫助湖人在兩大主力缺陣的情況下，依然維持強大的競爭力。雖然布朗尼目前並非湖人隊的核心輪替陣容，在季後賽場均僅出賽約3.5分鐘，但他也逐漸從2024年選秀後遭受的酸言酸語中走了出來。例行賽期間他出賽了42場，場均上陣8.9分鐘，逐步展現出防守端的潛力與對比賽節奏的理解。儘管詹姆斯表現神勇，且湖人目前趁著火箭核心杜蘭特（Kevin Durant）腳踝受傷之際佔據上風，但《ClutchPoints》認為，湖人若想在爭冠之路上走得更遠，必須確保唐西奇與里夫斯能健康歸隊。在更高強度的後續系列賽中，光靠詹姆斯的「回春」表現恐怕難以支撐全場。