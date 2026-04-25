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民進黨的台北市長提名人選尚未出爐，立委沈伯洋呼聲高，民眾黨籍北市議員陳宥丞則說，綠營讚沈伯洋懂音樂、體育是搞錯重點，重點還是在觀眾（市民）埋不埋單。對此，民進黨北市議員何孟樺今（25）日直言，首都市長選戰當然不是才藝大賽，但多才多藝的首長卻是璀璨寶藏。何孟樺表示，許多外交人都說，培養嗜好，培養興趣，培養運動，對於外交工作有很大的幫助，因為這些「業外能力」，反而更容易搭起話題，促進友誼，在友誼的基礎上把對外工作做得更好。何孟樺指出，前陣子高市早苗掀起旋風，原因之一也在於其善於以藝會友，與韓國總統李在明用爵士鼓交流，以動漫文化接待義大利總理梅洛尼、法國總統馬克宏，憑借的便是他與團隊多方面的涵養與敏銳度，得體又新穎的接待，更是讓各方賓至如歸。何孟樺提到，首都市長雖然不是外交官，但首都市長卻必然需要到世界各地交流，一個多才多藝的市長，在對外交流時自然也更容易找到話題，讓台北的城市外交工作做得更好，展現台灣人的文化涵養，也讓台灣結交更多國際友人，這不是美事一樁嗎？何孟樺說，如果市長蔣萬安能以熱舞做好城市外交，想必各界也是額手稱慶，難道會因為蔣市長愛好熱舞，就說市長選舉不是跳舞大賽嗎？「更何況，台北的家長若稍有能力，那一位不希望自己的孩子多才多藝？五育兼備，不也一直是我們教育的目標嗎？怎麼在某些政治人物的眼裡，多才多藝反而是一種罪過、一種不務正業，成為政治攻訐的目標？難道在這個政黨的眼裡，台北市長就該把破銅爛鐵掛在嘴邊，騎著飛輪笑納三百萬？」何孟樺提說，沈伯洋是否出陣台北市長，尚不得而知，但他實在不明白為何多才多藝可以成為攻擊的目標，歡迎一位多才多藝的市長出現，因為這不只能夠成為台灣外交優雅的名片，更能讓每一位用心栽培孩子的家長，為每一位追求自己愛好的孩子，樹立一個好的典範。