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NBA季後賽東部分區首輪今（25）日移師費城舉行第三戰（G3）。波士頓塞爾提克在經歷上一場主場失利的教訓後，此役展現強大的防守韌性與外線火力，靠著雙核心塔圖姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）聯手砍下50分，加上塔圖姆在比賽最後27秒投進致勝三分球，最終以108：100險勝費城 76 人，系列賽取得2：1領先，成功奪回主場優勢。塞爾提克雙巨頭今日表現穩健，塔圖姆全場貢獻25分、4籃板與7助攻，並在此役正式達成個人季後賽生涯3000分的里程碑；布朗同樣砍下25分並抓下7個籃板。比賽進入末節最後一分鐘時，雙方僅有3分差距，塔圖姆在讀秒階段頂住壓力，投進一記決定勝負的高難度三分球，將分差拉開至6分，徹底粉碎 76 人的反撲希望。除了雙核心外，綠衫軍替補席的普理查德（Payton Pritchard）挹注了15分，武切維奇（Nikola Vucevic）與懷特（Derrick White）也各貢獻11分，團隊均衡的火力輸出是獲勝關鍵。費城76人方面，在當家球星恩比德（Joel Embiid）持續因傷缺陣的情況下，後衛馬克西（Tyrese Maxey）展現接班氣勢，全場瘋狂出手31次命中12球，砍下全場最高的31分，並外帶6助攻與2封蓋。老將保羅喬治（Paul George）也展現價值，14投7中穩定貢獻18分。然而，上一場表現神勇的新秀探花艾吉康（VJ Edgecombe）今日手感低迷，全場17投僅5中，雖然繳出10分、10籃板、5助攻的雙十數據且防守積極，但仍難掩進攻端的低效。更令76人受挫的是替補席的整體低迷，全隊替補合計僅拿14分，對比塞爾提克穩定的第二陣容，成為此役勝負的分水嶺。開賽首節塞爾提克便下起三分雨，單節投進7記三分球取得領先。儘管76人在第三節靠著馬克西與保羅喬治合力打出12-0的攻勢一度反超比分，但塞爾提克憑藉豐富的季後賽經驗，在末節成功死掐76人的後場核心，限制了對方的得分節奏，並最終在客場收下勝利。目前76人在系列賽陷入1：2落後的局面，接下來的第四戰（G4）將繼續在費城舉行。外界正密切關注恩比德是否能及時傷癒復出，幫助球隊扳平戰局，避免陷入被聽牌的危機。