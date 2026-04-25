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日本旅客從城市往外擴散 墾丁搜尋量成長112%

4月29日至5月6日是日本每年最長、最重大連假，數位旅遊平台 Agoda 公布最新數據指出，台灣因多元城市魅力、享譽國際的美食文化，以及交通便利等優勢，已躋身日本旅客最熱門出境旅遊目的地前3名，與首爾、曼谷並列熱門觀光地。Agoda 數據顯示，在日本黃金週（4 月 29 日至 5 月 6 日）期間，日本旅客最熱門的出境旅遊目的地依序為韓國首爾、泰國曼谷、台灣台北、香港及印尼峇里島，排名反映出日本旅客偏好選擇飛行時間較短、文化相近且具高性價比的海外目的地，以兼顧旅遊便利性與整體體驗。除了台北作為主要入口城市外，Agoda 數據也顯示，日本旅客對台灣其他地區的關注度持續升溫，特別是擁有自然景觀與海島氛圍的目的地更具吸引力。相較去年黃金週期間，台灣各地中搜尋成長最快的目的地包括墾丁（+112%）、花蓮（+85%）及桃園（+39%），其中以南台灣與東部地區表現最為亮眼；高雄（+23%）、台中（+19%）與台南（+12%）亦呈現穩定成長，顯示日本旅客的旅遊型態正從過去以都會城市為主，延伸至結合自然風景、美食文化與在地體驗的多元行程。Agoda 台灣總經理柴季珊表示，黃金週是日本最重要的旅遊檔期之一，「我們觀察到台灣持續受到日本旅客青睞。除了台北之外，像是墾丁與花蓮等地也快速受到關注，顯示旅客對多元旅遊體驗的需求正在提升」，Agoda 將持續提供多樣化住宿選擇，滿足不同旅遊族群的需求，並協助旅客輕鬆規劃行程。