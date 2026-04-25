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NBA東區季後賽首輪今（25）日移師費城進行關鍵第三戰，波士頓塞爾提克在經歷上一場主場失利的教訓後，此役展現強大的防守韌性。綠衫軍雙核心塔圖姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）聯手砍下50分，加上塔圖姆此役也達成個人季後賽生涯3000分的里程碑，並在讀秒階段投進高難度致勝三分球，率領球隊險勝費城76人，系列賽取得2：1領先。塞爾提克當家球星塔圖姆今日出賽42分鐘、17投9中、包含5記三分球，貢獻25分、4籃板與7助攻。此役過後，年僅28歲的他季後賽生涯總得分正式突破3000分大關。值得注意的是，塔圖姆也成為NBA史上第三位在生涯前10個賽季，就能達成季後賽「3000分、1000籃板、500助攻」壯舉的球員，加入詹姆斯（LeBron James）與綠衫軍傳奇「大鳥」伯德（Larry Bird）的行列，進入史詩級巨星的殿堂。賽後談到如何在費城敵對球迷的壓力下穩住心態，塔圖姆淡定表示：「這種場面我早已歷練過，心中只想著不惜一切爭取勝利。順應比賽節奏、按需發揮，只要能贏球，其他都不重要。」除了塔圖姆的紀錄之夜，二當家布朗（Jaylen Brown）同樣砍下25分、7 籃板，兩人穩定的火力輸出讓綠衫軍始終保持競爭力。更重要的是塞爾提克的板凳深度，普理查德（Payton Pritchard）替補出發挹注15分，懷特（Derrick White）與武切維奇（Nikola Vucevic）也各有11分進帳。末節塞爾提克強勢收割比賽，塔圖姆在最後27秒的三分彈更是徹底粉碎主場球迷的希望，率領球隊108：100險勝費城76人，系列賽取得2：1領先。