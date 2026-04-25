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▲魏如昀（如圖）對於曾沛慈吃醋到自己頭上感到很不可思議，直呼：「我們永遠不可能撞菜！」（圖／YT @小姐不熙娣）

曾沛慈因為參加《乘風2026》（又稱《浪姐7》）人氣翻紅，過往節目片段也被各種挖出來考古。去年她和好友魏如昀一起登上《小姐不熙娣》，被好友們爆料超愛吃醋，是個很沒安全感的人，就連魏如昀邀請曾沛慈的老公當演出吉他手時，都差點打翻曾沛慈醋罈子，讓魏如昀相當傻眼，跑去找曾沛慈抗議：「怎麼能吃我的醋！」直呼兩人永遠不可能撞菜。曾沛慈、魏如昀在2007年一起參加《超級星光大道》第二屆，兩人已是將近20年的好閨蜜。然而魏如昀在節目中透露，因為自己和曾沛慈老公也認識多年，在曾沛慈與老公剛戀愛時，魏如昀某次剛好有個小工作，於是就邀請曾沛慈的老公來擔任她演出的吉他手，沒想到就在上台前，魏如昀被曾沛慈老公告知，因為兩人單獨在教會、錄音室練團，讓沛慈好像有點吃醋。看到好友吃醋到自己頭上來，魏如昀震驚不已，直接跑去對質：「妳怎麼可以吃我的醋？那是妳老公耶！」還直呼：「我跟妳是永遠不會撞菜的！」一番言論笑翻全場，也讓曾沛慈忍不住反擊魏如昀除了老公以外、每任男友都不是帥哥！之後另一位好友吳汶芳也爆料，曾沛慈是個很「以愛為中心」的人，雖然自己是個妥妥的都市女孩，但卻會配合熱愛大自然的老公上山下海，某一次吳汶芳、曾沛慈老公以及一群朋友約好要去潛水，原本大家都以為曾沛慈不會來，結果早上9點鐘她竟然跟著老公一起出現，被主持人Sandy虧根本是要盯場。曾沛慈則為自己辯駁，會想要接觸大自然其實是自己一直以來都想要克服的恐懼，又剛好認識了老公才會跟著一起挑戰自我，不完全是為了老公的戀愛腦行動。