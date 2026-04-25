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▲材上宗隆的35次三振在大聯盟是第7多、美聯第3多，但21次保送卻也是大聯盟第4多、美聯第3多一。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026年球季大聯盟所有打者平均的兩好球前壞球追打率是24%，兩好球後追打率更達到40%。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

在過去一周裡，芝加哥白襪隊的日藉好手村上宗隆無疑是最熱門的話題人物，雖然他在周四對亞歷桑納響尾蛇之戰，在5打數中敲出1支一壘安打，連續場次敲全壘打的紀錄終止在5場，但其獨特的攻擊型態卻已經引起許多專家的好奇心。村上在開幕戰後連3場開轟，一鳴驚人，隨即陷入低潮，4月12日打擊率降到最低點的0.157，近期拉出一波高潮後，打擊率回升到0.253，累積10轟，OPS值0.992，但三振率達32.1%、保送率也有19.3%，兩項數據都很高。想必會有不少人從上述那串數字中聯想到去年國聯全壘打王，費城人的舒瓦柏（Kyle Schwarber）。2023年時，舒瓦柏敲出47支全壘打，但打擊率只有0.197，締造大聯盟史上唯一單季至少40轟且打擊率低於2成的紀錄，但隔年他面對左投能力大幅增長，打擊率提升到0.248，去年亦維持在0.240，並且連3季選到四壞球的次數破百，這3季平均每季被三振203次。某種程度上來看，村上至今所呈現的數據型態，像是copy舒瓦柏，但其實並非全然如此。材上宗隆的35次三振在大聯盟是第7多、美聯第3多，但21次保送卻也是大聯盟第4多、美聯第3多，按照目前的進度，打完162場例行賽，村上會有136次保送，這可是史詩級的數據。村上「32.1%三振率+19.3%保送率」的組合，在大聯盟史上的全壘打好手中，也是很難找得出來的。以舒瓦柏為例，在他打擊率最低的2023年，這兩項數據是「29.9%、17.5%」，2024年為「28.5%、15.3%」，去年則是「27.2%、14.9%」。也就是說，村上比舒瓦柏更極端，三振率更高，但選到四壞球的機率也更高。比較接近村上本季三振與保送型態的應該是2021年的蓋洛（Joey Gallo），該季他先後效力遊騎兵與洋基，單季38轟，但打擊率僅0.199，三振率、保送率分別是34.6%、18.0%。此外，村上宗隆最讓人意外的是，他的揮空率雖然高，但追打壞球率在本季卻是頂尖水準。以FanGraphs在4月21日由Ben Clemens所撰寫的文章來看，其中根據當時球探報告所顯現的數據，村上面對滑球的揮空率達59.3%，排名第3高，面對所有變化球的揮空率53.3%也是第3，但他在好球帶之外變化球的追打率卻只有28%，優於大聯盟7成的打者。2026年球季大聯盟所有打者平均的兩好球前壞球追打率是24%，兩好球後追打率更達到40%，但村上宗隆這兩項數據則是18%、20%。這代表他不只追打率遠低於平均值，即使面臨兩好球，揮棒策略也不太會受到影響。大聯盟本季追打率低於且好球帶出棒率高於村上的打者只有Gleyber Torres、Miguel Vargas和Matt McLain，但他們的純長打率分別只有0.063、0.187和0.040，然而村上宗隆的純長打率卻高達0.345。也就是說，村上選球能力在大聯盟屬於頂尖層級，好球帶出棒率高然而揮空率也很高，可一旦擊中球，質量卻相當高。事實上，他的擊球初速、強力擊球率（hard-hit rate）與出色擊球率（barrel rate）分別在大聯盟高居97%、98%和99%的位置。最經典的代表作是4月17日作客運動家球場之戰，在7局上轟出飛越中外野「打者之眼」的超大號滿貫全壘打，距離431呎，擊球初速114.1哩（183.6公里），仰角33度。當然，白襪隊開季也才打了25場，樣本數還少，村上的數據還有很大的變化空間，但至少到目前為止，他在打擊區所繳出的攻擊型態，透過各種進階數據的解構，確實是大聯盟史上極其罕見的。