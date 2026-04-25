前民眾黨主席柯文哲被爆深夜至新光醫院護理站了解患者病況，還在護理站內查看電子病歷，被質疑是否涉及施壓。台大醫院婦產科名醫施景中在Threads表示，此舉不僅是妨礙現場醫療工作，更是違反《醫療法》、《醫師法》等規定，「自稱專家，就可以進入我們的工作場合指導，這不但妨礙了我們的醫療工作，同時可能觸犯了許多法規。」
有醫護人員在社群爆料，柯文哲前往新光醫院，並指是中央黨部員工媽媽開刀，稱「我自己也是醫療專家，員工一定會希望說，去找一個他認為很厲害的醫師去幫忙看一下」，柯文哲也稱，白天行程很多，忙完才有辦法去醫院。
但此舉也引各界對於是否干預醫療工作，新光醫院回應，考量醫療同仁勞動負荷，確保醫療資訊完整性，建議醫病雙方於日間醫療服務時段進行病情說明，該院醫師全程未讓柯看到其他病人個資。
施景中在Threads指出，自己曾經遇過病患家屬是警政署高層，每次總是在晚上11點附近來到病房探視，要值班醫師解釋病情，但晚上值班往往是一個人就是管一整個病房，許多醫囑要補，有許多文書作業要處理，「所以我們特別痛恨這種白天不來看，偏偏挑在人力緊縮的時候才來探視病人的家屬。」
而據《醫療法》第72條規定，醫師不得透露病患隱私給第三者，除非有獲得病人授權。「不知道柯文哲是否真的得到病人的授權」，而坐在護理站裡面，對這醫生的處理指指點點，據《醫師法》第28條，在執業登記醫療院所以外的地方執行醫療行為，必須符合規定，通常需經事先報准。
施景中直言，「自稱專家，就可以進入我們的工作場合指導，這不但妨礙了我們的醫療工作，同時可能觸犯了許多法規。假使這樣做都還沒有事，別人也可以比照辦理。」
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但此舉也引各界對於是否干預醫療工作，新光醫院回應，考量醫療同仁勞動負荷，確保醫療資訊完整性，建議醫病雙方於日間醫療服務時段進行病情說明，該院醫師全程未讓柯看到其他病人個資。
施景中在Threads指出，自己曾經遇過病患家屬是警政署高層，每次總是在晚上11點附近來到病房探視，要值班醫師解釋病情，但晚上值班往往是一個人就是管一整個病房，許多醫囑要補，有許多文書作業要處理，「所以我們特別痛恨這種白天不來看，偏偏挑在人力緊縮的時候才來探視病人的家屬。」
而據《醫療法》第72條規定，醫師不得透露病患隱私給第三者，除非有獲得病人授權。「不知道柯文哲是否真的得到病人的授權」，而坐在護理站裡面，對這醫生的處理指指點點，據《醫師法》第28條，在執業登記醫療院所以外的地方執行醫療行為，必須符合規定，通常需經事先報准。
施景中直言，「自稱專家，就可以進入我們的工作場合指導，這不但妨礙了我們的醫療工作，同時可能觸犯了許多法規。假使這樣做都還沒有事，別人也可以比照辦理。」