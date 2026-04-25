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▲曾沛慈（右）老公不論婚前婚後都對她疼愛有加，貼心舉動讓她感動直呼：「你怎麼對我這麼好。」（圖／翻攝曾沛慈臉書）

歌手曾沛慈2022年嫁給圈外老公孫立衡，結婚4年感情依舊甜蜜！兩人從朋友升格夫妻，老公不管婚前婚後都對她疼愛有加，曾沛慈去年透露身體出狀況，去醫院把子宮的息肉拿掉，當時老公不僅每天幫她打果菜汁，甚至還會幫她脫襪子，在家待遇宛如公主一般。曾沛慈去年透露自己健檢時發現婦科問題，子宮長了數顆息肉，她表示都是良性的，也已經透過手術把息肉都切除了，要大家不要擔心，強調「我會健健康康的」。曾沛慈在那段時間十分感謝家人以及老公的照顧，被問到老公私下是否有貼心舉動？曾沛慈直說：「哇！太多了。」曾沛慈甜蜜表示，自己在家都「聲控」對方，有時候很累襪子還沒脫就躺在沙發上，笑說自己揮一揮腳，老公就會過來幫她把襪子脫掉，待遇宛如小公主。不僅如此，曾沛慈還提到對方會早起幫她打果菜汁，貼心舉動讓她感動直呼：「你怎麼對我這麼好。」雖然老公不擅言詞，卻透過行動表達滿滿的愛。曾沛慈與孫立衡起初只是朋友，兩人認識10幾年直到某天突然來電，她事後搞笑抱怨：「我這麼漂亮，每天在他旁邊晃來晃去，他都沒感覺！」雙方達成共識以結婚為前提交往，沒多久就修成正果，讓這段關係有了不同的變化。