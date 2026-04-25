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▲曾沛慈憑藉《我們與惡的距離》中「應思悅」一角，成功獲得金鐘獎最佳女配角殊榮，在此之前她一度想退出演藝圈。（圖／翻攝自臉書）

歌手之路起伏不定 曾沛慈一度萌生退意

▲曾沛慈在獲得金鐘獎最佳女配角獎時，上台致詞時提到：「我是一個愛唱歌的女孩。」（圖／翻攝自金鐘獎 Golden Bell Awards YouTube）

《我們與惡的距離》成轉捩點 一舉奪金鐘

近期憑藉《浪姐7》爆紅的曾沛慈，當年透過《超級星光大道》嶄露頭角，以穩定唱功與清新形象打開知名度，原本被視為歌壇潛力新星。然而出道後，曾沛慈的發展卻逐漸偏向戲劇領域，陸續接演多部電視作品，雖然讓她累積不少人氣，但也讓外界認為她是「被演戲耽誤的歌手」，然而歌唱事業反而停滯讓她一度想退圈，直到出演《我們與惡的距離》勇奪金鐘女配角後，讓她更有自信地重拾音樂夢想。曾沛慈過去在《超級星光大道》獲得第6名成績出道，然而在音樂市場競爭激烈的環境下，她的發片節奏並不穩定，曝光機會也相對有限，她曾在節目中坦言，面對長時間等待與不確定性，內心壓力相當沉重，甚至一度思考是否應該離開演藝圈。對於一名以歌手夢想出發的藝人來說，曾沛慈無法穩定推出作品與站上舞台，無疑是一大打擊。儘管歌唱發展受阻，曾沛慈並未停下腳步，而是將重心投入戲劇演出，她從偶像劇開始逐步挑戰不同角色，透過長時間拍攝與磨練，慢慢建立起表演基礎，雖然初期仍被視為「歌手轉型演員」，但隨著作品累積，她的演技逐漸獲得肯定，也讓觀眾開始重新認識她在戲劇上的實力。真正讓曾沛慈翻轉形象的關鍵作品，正是《我們與惡的距離》，她在劇中細膩詮釋角色內心情緒，成功打破過往既定印象，演技獲得業界與觀眾一致好評，最終她憑藉該劇榮獲金鐘獎戲劇節目女配角獎，為多年努力交出漂亮成績單，也讓她從「選秀歌手」蛻變為實力派演員。在戲劇領域獲得肯定後，曾沛慈並未放棄最初的音樂夢想，她近年逐步回歸歌手身份，陸續推出新作品，並成功重新站上舞台，同時在戲劇領域一樣沒有落下，去年更是憑藉《太太太厲害》入圍第60屆金鐘獎最佳女主角獎。歷經低潮與轉型，曾沛慈對於演藝事業也有更成熟的想法，不再局限於單一身分，而是選擇在音樂與戲劇之間取得平衡。