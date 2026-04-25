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柬埔寨詐騙園區再被點名，這次已從「話術騙錢」升級成「技術偷錢」。網路安全研究指出，西哈努克市K99凱旋城疑成「惡意軟體即服務」（MaaS）操作據點，詐騙分子即使不懂高階駭客技術，也能靠外包式工具散布假網站、植入木馬，進一步竊取銀行帳戶、個資，甚至生物辨識資料，讓東南亞詐騙產業鏈更加自動化、全球化。美國網路安全公司Infoblox與越南非營利反詐組織Chong Lua Dao日前發布調查，追查到一款Android銀行木馬，可能由多個詐騙據點操作，其中包括柬埔寨西哈努克市K99 Triumph City園區。研究團隊指出，這套平台會大量註冊仿冒網域，偽裝成銀行、政府機關、稅務、社福或投資服務網站，誘使受害者下載惡意App。傳統詐騙集團過去若要發動木馬攻擊，通常得依賴專業駭客協助；MaaS模式出現後，技術門檻被大幅壓低。開發者負責寫程式、更新系統與維護後台，第一線詐騙人員只要購買網域、發送連結，再引導受害者點入假網站，就能取得遠端控制手機、攔截簡訊驗證碼、竊取金融帳密等能力。Infoblox說，這套平台已在至少21個國家活動，每月約新增35個惡意網域，鎖定對象包含印尼、泰國、西班牙、土耳其等地用戶。部分假網站還會設計成「身分驗證」流程，要求受害者上傳個資、臉部或指紋等資料，讓犯罪者可進一步突破金融App安全機制。Chong Lua Dao創辦人吳明孝表示，團隊多年來持續追蹤大型惡意軟體活動，後來因一名K99凱旋城內部人員傳出大量隱藏訊息，才取得進一步線索。研究人員分析代碼後研判，MaaS背後開發者具高度技術能力，且母語可能為中文，但真實身分仍未明。這波變化也反映東南亞詐騙園區正加速轉型。除了傳統「殺豬盤」話術，詐團已把惡意軟體、AI翻譯、深偽影像與自動化流程結合，用來擴大鎖定全球受害者。南華早報報導，工業化惡意軟體正在取代部分人工作業，使柬埔寨詐騙中心能以更快速度發動數位竊盜。網安專家警告，這類犯罪與人口販運、強迫勞動及跨國洗錢糾纏在一起，即使研究人員能鎖定具體園區，執法仍面臨司法管轄權、地方保護傘與跨境協作不足等難題。若相關技術持續擴散，受害範圍將不再限於個人財損，也會削弱民眾對數位金融、線上身分驗證與政府數位服務的信任。東南亞詐騙園區已不只是靠話術行騙，而是逐步發展成結合惡意軟體、AI工具與跨國金流的犯罪產業鏈。當駭客技術被包裝成可租用服務，詐騙門檻降低，受害者風險卻急速升高。各國若無法加快跨境執法、追查開發者與資金流向，類似工具恐怕還會被更多詐團複製使用，讓一般民眾在日常上網、投資或使用金融服務時，暴露在更難察覺的威脅之中。