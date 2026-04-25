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泰國最高法院正式受理44名現任及前任反對派議員的道德違規案，指控他們2021年推動修改「冒犯君主法」涉嫌違反政治倫理，案件將於6月30日開審。若最終被裁定有罪，相關人士恐面臨終身不得從政、10年不得投票，甚至最高15年監禁，對泰國改革派陣營將是又一次重擊。這批被告包括人民黨黨魁納塔蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）、副黨魁西里甘雅（Sirikanya Tansakul），以及人民黨前身「前進黨」多名前任議員。泰國最高法院24日裁定受理案件，但沒有下令涉案的10名現任議員停職，意味他們在審理期間仍可繼續履行國會職務。這起案件由泰國國家反貪委員會在2月大選後移交最高法院，核心爭議在於44名議員當年支持修改刑法第112條，也就是俗稱的「冒犯君主法」。該法禁止批評、侮辱或威脅泰王、王后、王儲及攝政王，違者每項罪名可判處最高15年徒刑，長期被人權團體批評可被用來壓制政治異議。納塔蓬在法院裁定後強調，人民黨將抗爭到底。他說，當年提出修法並非要削弱君主立憲制度，而是希望防止法律遭濫用，讓政治體系保有必要的權力制衡，所有人都能在一致標準下受到對待。面對外界追問人民黨是否會調整政治路線，他也表明，黨內不會因此退讓，仍會繼續扮演反對黨角色並推動政治改革。泰國改革派近年接連遭遇司法挫敗。前進黨在2023年大選中拿下最多席次，卻未能成功籌組政府；2024年，憲法法院裁定前進黨主張修改冒犯君主法構成違憲，並下令解散該黨，黨內高層也遭禁政10年。前進黨後來以人民黨名義重組，延續改革派政治路線。人民黨在今年2月大選前民調一度領先，但最終屈居第二，敗給總理阿努廷領導的泰自豪黨。如今最高法院受理44人案，讓泰國反對派在選後仍難擺脫法律戰陰影，也讓冒犯君主法改革再度成為泰國政治最敏感的斷層線。