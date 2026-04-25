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洛杉磯湖人隊今（25）日遠赴休士頓客場挑戰火箭隊，展開系列賽關鍵第三戰。在唐西奇（Luka Doncic）與里夫斯（Austin Reaves）兩大主力持續缺陣的情況下，41歲的詹姆斯（LeBron James）再度展現單核帶隊的統治力，全場狂轟29分、13籃板刷新多項聯盟紀錄，率領湖人歷經延長賽苦戰，終場以112：108險勝火箭，系列賽取得3：0絕對優勢。本場比賽上半場，湖人展現出驚人的團隊默契。八村壘（Rui Hachimura）化身奇兵，單節6投全中狂砍16分，創下個人季後賽單節得分紀錄。比賽最令球迷沸騰的時刻發生在第二節。詹姆斯在進攻中精準找到替補登場的兒子布朗尼（Bronny James），助攻其空接上籃得分，寫下NBA歷史上首對在季後賽達成「父子連線助攻」的紀錄。布朗尼此役也展現韌性，打破季後賽得分荒，連拿5分為球隊注入活力。雖然湖人一度領先達15分，但下半場遭遇火箭反撲，申京（Alperen Sengun）全場砍下23分展現內線破壞力。末節最後時刻，湖人一度落後，詹姆斯在關鍵時刻完成抄截並投進絕平三分球，將比賽硬是拖入加時賽。憑藉此役投進的4記三分球，詹姆斯湖人隊史季後賽三分球命中數來到117記，正式超越前輩史考特（Byron Scott），躍升隊史第四。此外，這也是他季後賽生涯第95次達成「20+10+5」的數據，持續刷新歷史第一紀錄，將第二名的約基奇（50次）與第三名的伯德（40次）遠遠甩在後頭。進入加時賽後，湖人憑藉史馬特（Marcus Smart）穩定的罰球與詹姆斯的組織穩住陣腳。史馬特今日繳出21分、10助攻的優異成績單，與八村壘的22分共同成為詹皇的最佳左右手。目前湖人拿下此役後已經取得系列賽3：0領先。根據NBA歷史數據，過去從未有球隊在0：3落後的情況下完成逆轉，這意味著湖人晉級次輪幾乎已成定局。雙方將於後天繼續在休士頓進行第四戰，湖人力求橫掃對手晉級。