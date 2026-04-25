民眾黨創黨主席柯文哲近日陪同自家宜蘭縣長參選人陳琬惠掃街拜票，但今（25）日天掃街時，卻遭坐在電動輔助車的阿伯當面痛斥「貪污」，柯文哲一度雙手插腰打算辯解，但隨即遭幕僚拉走。另外還有一名76歲的林姓男子，拍著柯文哲的肩膀說「不要這樣亂啦，台灣只有一個，一個大人這樣亂，台灣也完蛋了」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
柯文哲今早陪同陳琬惠在三星鄉公有零售市場掃街拜票，不過陳琬惠向一名坐在電動輔助車的阿伯問好時，阿伯當面回嗆「不好！你（指著柯文哲）這個貪污的」，柯文哲則試圖辯解，雙手插腰，一旁幕僚見狀隨即上前拉開，並連忙說「謝謝」、「多謝你的支持」。

而掃街時，另有一名自稱監察院前院長陳菊姑表弟的76歲林姓男子，看到柯文哲連忙說「你跟黃國昌出來，票都你的」，陳琬惠則跟上說「還有我捏！」，但林男隨即吐槽「你宜蘭建設有沒有表現我不知道，這個有表現」，但隨後又苦口婆心要柯文哲「不要這樣亂啊，台灣只有一個，一個大人這樣亂，台灣也完蛋了，你們沒感覺嗎？不要這樣」

林男說，不管哪個政黨，說話要讓百姓接受、對社會有交代，不要亂啦，否則怎麼會支持，要為國家為百姓。

相關新聞

柯文哲夜赴醫院看病歷、電人　台大名醫施景中批特權、違法

遭控「深夜闖醫院」施壓！柯文哲發文回應：地獄太大、人救不完

遭醫護爆深夜跑醫院「電人」！柯文哲還原過程　病患家屬身份曝光

柯文哲爆夜間去醫院「電人」　新光醫院：建議在白天主治團隊說明

蘇柏銓編輯記者

入行邁入第4年，關注國民黨、立法院與內政部動向，同時兼跑國防部議題。習慣在權力與政策的交會處觀察、提問，試著把複雜的政治現場說清楚、講明白。

記錄採訪現場的所見所聞，也整理政治背後的脈絡與事實。...