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民眾黨創黨主席柯文哲近日陪同自家宜蘭縣長參選人陳琬惠掃街拜票，但今（25）日天掃街時，卻遭坐在電動輔助車的阿伯當面痛斥「貪污」，柯文哲一度雙手插腰打算辯解，但隨即遭幕僚拉走。另外還有一名76歲的林姓男子，拍著柯文哲的肩膀說「不要這樣亂啦，台灣只有一個，一個大人這樣亂，台灣也完蛋了」。柯文哲今早陪同陳琬惠在三星鄉公有零售市場掃街拜票，不過陳琬惠向一名坐在電動輔助車的阿伯問好時，阿伯當面回嗆「不好！你（指著柯文哲）這個貪污的」，柯文哲則試圖辯解，雙手插腰，一旁幕僚見狀隨即上前拉開，並連忙說「謝謝」、「多謝你的支持」。而掃街時，另有一名自稱監察院前院長陳菊姑表弟的76歲林姓男子，看到柯文哲連忙說「你跟黃國昌出來，票都你的」，陳琬惠則跟上說「還有我捏！」，但林男隨即吐槽「你宜蘭建設有沒有表現我不知道，這個有表現」，但隨後又苦口婆心要柯文哲「不要這樣亂啊，台灣只有一個，一個大人這樣亂，台灣也完蛋了，你們沒感覺嗎？不要這樣」林男說，不管哪個政黨，說話要讓百姓接受、對社會有交代，不要亂啦，否則怎麼會支持，要為國家為百姓。