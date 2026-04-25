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▲全聯官方LINE好友，週末推出4款商品買一送一優惠。（圖／翻攝自全聯APP畫面pxmart.com.tw）

▲全聯、大全聯自4月25日起至27日，「翠玉娃娃菜」單包原價59元。（圖／全聯提供）

▲愛買母親節百項商品「買一送一」，會員加碼限時享9折。（圖／愛買量販提供）

全聯、愛買量販週末買一送一驚喜來了！全聯今明（25日、26日）兩天限定，包括600ml瓶裝可樂、雪碧汽水平均只要15元，還有奧利奧奇寶巧克力、克寧100%純生乳奶粉、靠得住好棉褲、衛生棉都半價優惠，且全聯、大全聯即起有生鮮蘇果優惠，「翠玉娃娃菜」單包原價59元，現在只要35元，還有愛買量販百項商品買一送一，會員加碼限時享9折回饋。全聯官方LINE好友今明兩天（25日、26日）共推出4款商品買一送一優惠，包括「奧利奧奇寶巧克力口味 雙享包」、「克寧100% 純生乳奶粉隨手包」、「可口可樂 纖維+汽水／無糖雪碧汽水」、「靠得住 完美封漏 晚安好眠褲／茶樹沁涼10分涼衛生棉」。購入以上買一送一商品，需要刷LINE折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。全聯、大全聯自4月25日起至27日，「翠玉娃娃菜」單包原價59元，現在只要35元，全台門市每日共計限量10萬包，每人限購3包。全聯、大全聯眾多品項同步優惠，「美國宇宙脆蘋果#64」單粒原價49元，優惠價39元，現省10元；「白刺蝦（大）」單盒原價128元，優惠價99元，現省29元；「雲林土雞骨腿切塊」單盒原價169元，下殺119元，直接現省50元；輕鬆上菜「美味堂 秘滷牛腱心」單包原價259元，特價229元，現省30元，人氣熱銷「We Sweet蜂蜜蛋糕」單盒原價69元，只要55元，現省14元。愛買量販開跑母親節優惠，即起至5月5日前，祭出百項明星商品優惠，保健禮盒「桂格高麗人蔘禮盒」買1送1每盒僅345元、單瓶只要35元，而「克寧晚安奶粉」買1送1每罐250元與「桂格大燕麥片」買1送1每盒150元。夏季消暑神品，「冰樂園棒棒冰」買1送1每支僅需銅板價10元，「雅方北海道雪糕」每盒也只要69元單支18元；「得意的一天頂級純芥花油」推出買1送1每瓶僅125元；「晶鈺手工水餃」買1送1每包94.5元、「禾家香冷凍鍋貼」買1送1，每包只要71元，以及知名品牌「好姨食堂蔥抓餅」買1送1每包49元。愛買特別於4月26日推出「APP會員驚喜加碼」，凡於當日完成APP會員註冊，並於全台愛買門市消費滿2000元，即可獲得「9折電子現金券」，單筆回饋上限高達300元。