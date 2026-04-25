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民進黨台北市長人選尚未出爐，綠委沈伯洋呼聲高，他今（25）日陪同副總統蕭美琴出席母娘文化祭活動，並與台北市長蔣萬安、民進黨秘書長徐國勇同框，而這也是沈被鎖定為台北市長參選人後，與蔣萬安在螢幕前首度同框，引起外界關注。行政院副院長鄭麗君在參選台北市長機率降低後，沈伯洋呼聲高，近期已積極備戰，並積極拜會黨籍北市議員、討論市政討論。蕭美琴上午出席北市松山慈惠堂「2026臺北母娘文化季米龍開光暨神遊臺北保民遶境嘉年華起駕」，包含徐國勇、蔣萬安、沈伯洋、徐巧芯等人出席；值得注意是，這是沈伯洋被鎖定參選後，與蔣萬安在螢幕前首度同框。徐國勇、沈伯洋出席活動後，看到蔣萬安便向他致意，蕭美琴座車抵達，蔣、沈一左一右站在蕭美琴身旁，走進慈惠堂裡參拜。蔣萬安會前被媒體問到，與沈伯洋同台一事，蔣尷尬笑稱，「今天參加母娘文化季，已經來好幾次了」，還反問「堅哥有來嗎？」；他重申，離選舉還有一段時間，就專注施政，為市民福祉打拼。媒體追問，要不要跟沈伯洋聊一下音樂？蔣萬安未回應，徐巧芯附和，「音樂跟我聊就好」；至於是否準備與沈伯洋君子之爭嗎？蔣萬安說，離選舉還有一段時間，他就是專心市政，為市民福利打拼。此外，蕭美琴在活動結束受訪時說，今天是重要的地方宗教盛事，來這裡共同為國家祈福，希望國家能在台灣重要民俗宗教這份安定力量中，越來越好。