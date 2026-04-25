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泰國一名顧客原本只是花300泰銖（約新台幣291元）買下一個日本二手包，沒想到送到金店檢驗後，竟被驗出含有18K真金，初步估價超過100萬泰銖（約新台幣97.25萬元），讓這起「撿到寶」事件在泰國社群迅速爆紅，也引發外界質疑二手商品怎麼可能漏掉如此高價物品。泰媒《Khaosod English》報導，這起事件由曼谷「Wit Lat Krabang Gold Shop」在Facebook專頁曝光。店家表示，顧客帶來一個從日本二手店購入的包包，當時購入價僅300泰銖（約新台幣291元），原先只是想確認材質，沒想到檢測結果讓店員也相當意外。店家一開始無法直接判定是否為真金，後續使用專業儀器檢驗，並在物件上發現「K18」刻印。依世界黃金協會說明，18K金含有75%黃金，其餘25%通常為銅、銀等其他金屬，因此常見於珠寶製作。報導指出，金店隨後將物件熔化估價，並進一步進行純度測試，整個過程約花7分鐘。初步估價結果超過100萬泰銖（約新台幣97.25萬元），讓顧客與店員都相當震驚。店家也推測，這個金製包包未見明顯品牌標誌，可能是客製款。影片在網路上傳開後，不少人直呼顧客運氣太好，但也有網友抱持懷疑態度，認為日本二手倉儲與販售流程通常會經過篩選、檢查與定價，高價貴金屬被當成普通二手包出售的機率並不高。這起事件也讓泰國網友重新討論二手市場的鑑定機制。有人認為，二手商品流通量龐大，仍可能出現少數漏網之魚；也有人質疑影片是否有行銷成分。不過在金價居高不下的背景下，一個300泰銖（約新台幣291元）包包被驗出百萬身價，確實讓二手尋寶話題再度升溫。