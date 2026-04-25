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NBA季後賽首輪西部分區迎來史詩級激戰。洛杉磯湖人今（25）日作客休士頓火箭，雙方在主力球星唐西奇（Luka Dončić）、里夫斯（Austin Reaves）與杜蘭特（Kevin Durant）皆缺陣的情況下，殺得難分難解。41歲的湖人傳奇球星詹姆斯（LeBron James）此役「燃燒生命」，全場出賽高達45分鐘，在加時賽（延長賽）一次倒地爭球後，累得手扶膝蓋瘋狂喘氣的畫面，令全美球迷為之動容。詹姆斯今日展現了跨越年齡的宰制力，全場狂砍29分、13籃板、6助攻、3抄截與4次阻攻。根據《StatMuse》統計，這是詹姆斯40歲後第4次在季後賽達成「20分、10籃板」以上的數據，正式超越傳奇中鋒賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）位居歷史第一。此外，這也是詹姆斯季後賽生涯第95次達成「20+10+5」的全面數據，這個次數甚至比歷史第2名約基奇（Nikola Jokić，50次）與第3名柏德（Larry Bird，40次）加起來還要多，再次證明其「季後賽之王」的地位。本場比賽高潮迭起，湖人上半場在八村壘單節16分的帶領下一度領先15分，但火箭隊在下半場展開瘋狂反撲。火箭中鋒申京（Alperen Sengun）今日化身禁區神獸，全場25投15中砍下33分、14籃板。第四節末段，詹姆斯連續發生兩次致命傳球失誤，讓申坤接連反擊扣籃成功，火箭在最後1分鐘一度反超並領先達6分。然而，詹姆斯隨即以一記強力的反跑空接暴扣與單挑上籃止血，硬是將比賽拖入延長賽。在加時賽的關鍵時刻，詹姆斯為了球權與申坤雙雙倒地爭搶，起身後他體力透支、雙手扶著膝蓋大口喘氣，湖人媒體《Lakers Daily》隨即發文感嘆：「詹姆斯今晚把自己全部的力量都奉獻出來了！」除了詹姆斯的領袖表現，八村壘首節6投6中的無解手感是湖人能挺過開局壓力的關鍵，全場貢獻19分。儘管火箭小將阿門湯普森（Amen Thompson）也砍下21分、8籃板力挽狂瀾，但在詹姆斯控場與防守端「4火鍋」的威懾下，火箭最終仍功虧一簣。湖人最終在客場贏下這場硬仗，系列賽取得3：0的絕對聽牌優勢，晉級西部分區四強幾成定局。詹姆斯今日45分鐘的超人表現，不僅終結了關於他「老了」的質疑，更為其輝煌的職業生涯再添一場經典戰役。