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NBA季後賽西區首輪今日（25日）戰火延燒至休士頓，洛杉磯湖人與休士頓火箭戰到延長賽，41歲巨星詹姆斯（LeBron James）扛起重擔轟29分，最終以112：108反客為主奪勝，湖人以3：0快速聽牌。據統計，季後賽3：0領先球隊晉級率為100%，戰績更是「159勝0敗」，恐提前宣布火箭本季將終結，當年差點逆轉「老八傳奇」熱火隊的塞爾提克也在最終戰敗下陣。湖人今天帶著2：0氣勢前往火箭主場，雙方激烈交手，不過湖人開局便展現驚人效率，八村壘（Rui Hachimura）展現極高準度，首節6次出手全數破網、豪取16分刷新個人季後賽門檻。詹姆斯（LeBron James）第二節親自餵球給替補上陣的兒子布朗尼（Bronny James），聯手完成NBA史詩級的「父子連線助攻」。面對火箭隊申京（Alperen Sengun）全場23分的內線威脅，詹姆斯在末節倒數階段演出關鍵抄截，並飆進絕平遠投救主。這記進球讓他以隊史117顆三分球超越名將史考特（Byron Scott），位居湖人隊史第四。此外，詹皇生涯第95度達成「20分、10籃板、5助攻」神蹟，持續拉開與約基奇（Nikola Jokic）等後輩的距離，傲視聯盟歷史。根據聯盟歷史數據，季後賽取得3：0領先的球隊，戰績是完美的「159勝0敗」，從未被逆轉。外界認為，41歲的詹姆斯再度用英雄般的表現，證明其不可替代性，改寫多項高齡紀錄。雖然湖人還未取勝，但似乎預告了火箭隊本季的終結。東區王者波士頓塞爾提克也曾在2023年輸給「老八傳奇」邁阿密熱火，當時塞爾提克就是以0：3開局，最終趕回3場，最終決戰局回到自家主場，仍不敵當年的熱火奇蹟。