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立法院朝野黨團昨達成共識，5月19日上午10時舉行總統彈劾案記名投票表決，投票時間為一小時。對此，總統府發言人郭雅慧今（25）日受訪時表示，希望國會能趕快做正事。行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白立委決定對賴清德啟動彈劾案程序，並分別提案。立法院會去年12月26日開會時，經表決，藍白挾人數優勢通過，除在民國115年4月27日舉行全院委員會聽證會外，5月19日於立法院會進行彈劾案記名投票表決，另在審查會時，邀請被彈劾人賴總統列席說明；朝野昨達成共識，各黨團同意5月19日上午10時開會，進行總統彈劾案記名投票表決，投票時間為1小時，彈劾案處理畢。總統賴清德、郭雅慧上午出席「外科醫學會年會」活動，媒體詢問，在野黨確定總統彈劾案是5月19日投票，但在就職兩週年的前一天投票，是否故意羞辱總統？對此，郭雅慧受訪時回應，總統一向都坦坦蕩蕩的，也非常認真做事，「我們比較注意的是，希望國會能夠趕快也做正事」，總預算好不容易躺了8個月，現在終於付委要進入到審查。郭雅慧也說，中國國民黨也到中國去順利回來，是不是趕快能夠以國家急迫的事情，如速審國防特別條例？在立法院當中辦正事，讓國家順利地上軌道。