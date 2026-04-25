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2026地方選舉年底登場，傳出有可能代表民進黨參選台北市長的綠委沈伯洋，今（25）日首度和台北市長蔣萬安同台。面對媒體詢問同台會不會緊張，蔣萬安哈哈大笑說「沒有緊張」，對於沈伯洋自稱很有音樂素養，媒體問要不要跟他聊音樂？蔣則反問，「堅哥（王世堅）有來嗎？」台北市松山慈惠堂今上午舉行「2026台北母娘文化季米龍開光暨神遊台北保民遶境嘉年華起駕」，副總統蕭美琴、台北市長蔣萬安、北市議長戴錫欽、民進黨立委沈伯洋、民進黨祕書長徐國勇、藍委徐巧芯等人都出席，這也是沈伯洋被傳出將披綠袍戰台北後，兩位市長候選人首度同台，不過兩人碰面時相敬如賓，並沒有特別打招呼。蔣萬安會前被問到，和沈伯洋、蕭美琴同台是否會緊張？蔣萬安和一旁的立委徐巧芯則大笑，蔣說，「哈哈哈，沒有緊張、母娘文化季，來過好幾次了」。至於等等要不要跟沈伯洋聊音樂？蔣萬安則反問「堅哥有來嗎？」，徐巧芯則說，「音樂跟我聊就好了」。至於是否準備跟沈伯洋來場君子之爭？蔣萬安表示，距離選舉還有一段時間，目前專注市政，為市民福祉打拚。另外，沈伯洋過去以爆炸頭為標誌，但今日現身時卻改為一頭耳上俐落髮型，蔣萬安被問到有沒有注意時，推給一旁的立委徐巧芯「欸妳的同事」，徐則說剛剛沒注意到，是民眾黨市議員張志豪跟她說的。