美國1名75歲、在加州經營土地公司及葡萄園的老翁，日前赴非洲加彭狩獵，卻意外遭5頭母象攻擊、踩踏身亡，美國駐加彭大使館已協助將遺體運返加州。
綜合《每日郵報》、《衛報》報導，這起事故發生在本月17日，死者多西歐（Ernie Dosio）花了4萬美元（約新台幣120萬）參加當地一個狩獵行程，由專業獵人陪同，目標為黃背小羚羊。然而，2人在雨林行動時，意外遇上5頭雌象帶著幼象，象群受驚後，為了保護小象而發動攻擊，同行的獵人當場被拋飛重傷，多西歐則遭踩踏致死。
報導指出，多西歐來自加州，是太平洋農業土地公司（Pacific AgriLands Inc.）的負責人，經營並管理約1萬2千英畝葡萄園，熱愛狩獵，平常也收藏獵物戰利品。
1位與多西歐熟識的朋友透露，多西歐從會拿步槍開始就投入打獵了，足跡遍布非洲、美國，還是加州沙加緬度狩獵俱樂部（Sacramento Safari Club）的名人。對於多西歐遇害的細節，該友人表示不想詳述，但他推測「過程應該很快」。
旅遊公司Collect Africa也發表簡短聲明，證實多西歐17日在加彭中部狩獵時身亡，事件後續已由美國大使館及其家人處理中。
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報導指出，多西歐來自加州，是太平洋農業土地公司（Pacific AgriLands Inc.）的負責人，經營並管理約1萬2千英畝葡萄園，熱愛狩獵，平常也收藏獵物戰利品。
1位與多西歐熟識的朋友透露，多西歐從會拿步槍開始就投入打獵了，足跡遍布非洲、美國，還是加州沙加緬度狩獵俱樂部（Sacramento Safari Club）的名人。對於多西歐遇害的細節，該友人表示不想詳述，但他推測「過程應該很快」。
旅遊公司Collect Africa也發表簡短聲明，證實多西歐17日在加彭中部狩獵時身亡，事件後續已由美國大使館及其家人處理中。