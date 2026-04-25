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總統賴清德原訂22日出訪非洲友邦史瓦帝尼，但因中國阻撓而取消出訪，民眾黨創黨主席柯文哲卻稱，「也許賴總統對於不能出國、不能出訪，搞不好很高興」。對此，總統府發言人郭雅慧今（25）日受訪表示，對於中國的施壓，國內政黨領袖應是與國家站在一起，維護國家尊嚴是很重要的，國家尊嚴不分藍綠。柯文哲日前表示，「也許賴總統對於不能出國、不能出訪，搞不好他很高興，因為這個符合他一貫的戰略，就是要升高對立」；柯說，他發現賴清德現在的選戰策略，很像2004年阿扁的打法，就是一個少數政府，在戰略就不斷地升高對立，因為這樣打，對立就會慢慢往五五波移動，最後是使用割喉戰術。郭雅慧上午陪同賴清德出席「2026台灣外科醫學會年會暨外科聯合學術國際研討會」開幕式，會前受訪時表示，台灣是主權獨立的國家，總統代表國家出訪友邦，且是參加友邦重要的慶典，是再自然不過的正常外交交流，「中國沒有權利、也沒有理由可以進行干預」。郭雅慧強調，中國的施壓，國內政黨領袖應是跟國家站在一起，維護國家尊嚴是很重要的，「國家尊嚴不分藍綠，我們一起團結對外，才會讓台灣的發聲更有力量」。